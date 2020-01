UOKiK bliski już wydania decyzji ws. Volkswagena

Postępowanie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) dotyczące manipulowania wskaźnikami emisji spalin w samochodach koncernu Volkswagen (VW) jest na końcowym etapie, podał Urząd. Prezes UOKiK zakończył analizować materiał dowodowy, następnym krokiem będzie wydanie decyzji.

Postępowanie UOKiK dotyczy tego, że koncern Volkswagen stosował w samochodach Volkswagen, Audi, Seat i Skoda produkowanych po 2008 r. oprogramowanie, które w warunkach testowych pozwalało zaniżać wartość emisji tlenków azotu. Urząd postawił następujące zarzuty:

kierowanie wytycznych do sprzedawców tych samochodów, które mogły prowadzić do tego, że dealerzy odrzucali reklamacje konsumentów dotyczące emisji tlenków azotu, podano również.

informowanie w świadectwach homologacji oraz w świadectwach zgodności WE o nieprawdziwych parametrach emisji tlenków azotu,

Pod koniec 2016 roku postawiliśmy zarzuty Volkswagen Group Polska. Postępowanie jest już na końcowym etapie. Przez ten czas zgromadziliśmy 25 tomów akt, w których jest ponad 5 tys. kart z dowodami i pismami od spółki. Wysłaliśmy ankietę z pytaniami do 13 dealerów samochodów tego koncernu. Korespondowaliśmy z Transportowym Dozorem Technicznym oraz niemieckim i brytyjskim organem do spraw homologacji. Pełnomocnik spółki, korzystając ze swoich praw, wielokrotnie (24 razy) zapoznawał się z aktami i udzielał obszernych wyjaśnień, np. jedna odpowiedź liczyła 827 stron razem z załącznikami i wymagała dokładnej analizy. Przytaczam tę statystykę po to, aby każdy uświadomił sobie, jak obszerny materiał dowodowy musieliśmy analizować” - powiedział prezes UOKiK Marek Niechciał, cytowany w komunikacie.