Na urzędy nawet usługa on-line nie pomoże

Wdrażanie usług on-line nie oznacza likwidacji urzędów skarbowych - informuje w poniedziałek PAP wiceminister finansów, zastępca szefa KAS Tomasz Słaboszowski. Zapowiada „odmiejscowienie” urzędów skarbowych, by podatnik mógł korzystać z ich usług w dowolnej lokalizacji.

Kierownictwo Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) priorytetowo traktuje sprawę obsługi podatników, dlatego przygotowujemy i wdrażamy różne projekty, które tę obsługę usprawnią i ułatwią podatnikom rozliczenia podatkowe i celne. Wdrażanie usług on-line nie oznacza jednak likwidacji urzędów skarbowych, one oczywiście pozostaną i podatnicy mogą liczyć na to, że znajdą w nich kompetentnych specjalistów, którzy udzielą im informacji i wsparcia - poinformował Słaboszowski w przekazanym PAP stanowisku.

Chcielibyśmy wprowadzić jak najwięcej usług, z których podatnik będzie mógł korzystać online, ale jeżeli nasz klient będzie chciał iść do urzędu to będzie mógł to zrobić w dowolnej lokalizacji. Temu będzie służyło +odmiejscownienie+ urzędów skarbowych, czyli zniesienie właściwości miejscowej - podkreślił.