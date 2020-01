MON: Holownik "Bolko" podnosi banderę

Zakończyły się próby zdawczo-odbiorcze pierwszego z sześciu nowych holowników dla Marynarki Wojennej; wkrótce będzie się mogło odbyć podniesienie bandery na holowniku Bolko - poinformowało MON.

Już niedługo będzie mogła zostać podniesiona bandera Marynarki Wojennej RP na holowniku H-11 Bolko - w piątek, 10 stycznia br. podpisany został protokół zdawczo-odbiorczy holownika. Tym samym zakończony został odbiór pierwszej z sześciu jednostek tego typu” - poinformował resort obrony w poniedziałek na Twitterze.

Bolko to pierwsza z sześciu jednostek projektu B860 (Bolko otrzymał w Marynarce Wojennej oznaczenie H-11). Holownik, który został zwodowany w październiku 2018, do jesieni ub. roku przechodził próby portowe i morskie. Jednostka ma trafić do 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu. Kolejne jednostki mają nosić nazwy Gniewko, Mieszko, Semko (zwodowane jesienią ub. r.), Leszko i Przemko. Holowniki projektu B860 są budowane w stoczni Remontowej Shipbuilding w Gdańsku. Dostawy mają się zakończyć w tym roku. Wartość kontraktu podpisanego w 2017 r. to ponad 283 mln zł brutto.

Holowniki będą przeznaczone m.in. do zabezpieczenia bojowego oraz wsparcia logistycznego na morzu i w portach, zadań związanych z ewakuacją techniczną, wsparcia akcji ratowniczych, transportu osób i zaopatrzenia, neutralizacji zanieczyszczeń, podejmowania z wody materiałów niebezpiecznych. załoga holownika projektu B860 liczy 10 osób, jednostka mierzy blisko 30 m długości, ponad 10 m szerokości, a jej uciąg to ponad 35 ton.

(PAP), DS