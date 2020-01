Poczta uruchomiła 79 nowych placówek

Poczta Polska posiada placówki we wszystkich polskich gminach, w ub. roku otworzyła 79 nowych placówek - poinformowała w poniedziałek w komunikacie spółka. Firma dodała, że posiada największą w kraju sieć Odbiorów w Punkcie.

Poczta wspólnie z partnerami tworzy największą w kraju sieć Odbiorów w Punkcie (click&collect), należy do niej ok. 12 tys. placówek pocztowych, sklepów Żabka, stacji Orlen oraz kiosków i saloników prasowych Ruchu. W drugiej połowie 2019 r. do sieci dołączyło 200 automatów paczkowych zamontowanych m.in. w marketach Biedronka - podała Poczta Polska w komunikacie podsumowującym rok 2019.

Wskazano, że rozwój sieci click&collect to odpowiedź na zmiany zachodzące na rynku.

Liczba tradycyjnej korespondencji maleje od lat. Rok 2019 nie był wyjątkiem, z danych firmy wynika, że w porównaniu do 2018 roku ten spadek wyniósł ok. 9 proc. Jednak Poczta wykorzystuje trend wzrostu przesyłek e-commerce - czytamy.

„Nasi klienci coraz częściej zamawiają paczki do sieci Odbiór w Punkcie” - mówi, cytowany w komunikacie prezes Poczty Polskiej Przemysław Sypniewski. „W tym roku planujemy dalszy rozwój tej sieci” - dodał.

Spółka podała, że spadek liczby tradycyjnej korespondencji wymusił zmianę w usługach doręczania tego typu przesyłek. Wiosną 2019 roku wprowadzono nowe zasady, które uprościły obowiązujący regulamin. Opłata za list została uzależniona od dwóch czynników: wielkości koperty oraz tego, czy przesyłka jest zwykła czy priorytetowa.

Według Sypniewskiego, najważniejszym atutem Poczty jest jej unikatowy dostęp do wszystkich obywateli, instytucji i urzędów zlokalizowanych w całym kraju. „Nasze placówki są we wszystkich gminach. Zatrudniamy ponad 30 tys. listonoszy i kurierów, którzy każdego dnia dostarczają miliony przesyłek. Wykorzystując te atuty stawiamy na rozwój usług logistycznych, podobnie zresztą jak inni operatorzy pocztowi działający w Europie” - wskazał.

W komunikacie przypomniano, że pocztowa flota samochodowa została w zeszłym roku wzmocniona o pojazdy elektryczne. Pierwsze elektryki trafiły do spółki w listopadzie. Jak wskazano, wynajem aut elektrycznych przez państwową spółkę wpisuje się w przygotowany przez Ministerstwo Energii „Plan rozwoju elektromobilności w Polsce”, będący częścią „Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”. Podkreślono, że spółka posiada obecnie największą flotę użytkowych aut elektrycznych w Polsce.

Poczta Polska to największy polski pracodawca zatrudniający ponad 80 tys. pracowników na umowy o pracę. W okresie przedświątecznym, jak poinformowano, spółka zwiększa zatrudnienie o dodatkowe 2 tys. pracowników na umowę o pracę oraz umowę zlecenie.

PAP, KG