Johnson obiecuje wsparcie dla Irlandii Północnej

Brytyjski premier Boris Johnson zapowiedział w poniedziałek w Belfaście „mocne wsparcie” dla północnoirlandzkich partii politycznych, które utworzyły w sobotę nowy rząd, kończąc tym samym trwający trzy lata kryzys polityczny w tej prowincji.

To, co dziś jest wspaniałe, to fakt, że północnoirlandzcy politycy odłożyli różnice na bok, podjęli działania i pokazali przywództwo - oświadczył Johnson po spotkaniu z pierwszą minister Arlene Foster z Demokratycznej Partii Unionistów (DUP) i zastępczynią pierwszej minister Michelle O’Neill z Sinn Fein.