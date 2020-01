Zielona transformacja? Nasz region chce od UE 25 mld euro

Stowarzyszenia energetyczne z Europy Środkowo-Wschodniej postulują, by Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, który ma wspierać regiony najbardziej narażone na negatywne skutki społeczne ambitnej polityki klimatycznej UE, opiewał na kwotę 25 mld euro

Z nieoficjalnych przecieków wynika, że na fundusz, którego szczegóły zostaną przedstawione we wtorek w Strasburgu, będzie się składało 7,5 mld euro nowych środków na siedmioletnią perspektywę budżetową UE. Wraz z innymi funduszami z budżetu UE, a także kredytami gwarantowanymi w ramach programu Invest EU i Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), ma on dać sumę około 100 mld euro na przemiany w kierunku neutralności energetycznej.

Central Europe Energy Partners (CEEP), Rumuńskie Centrum Energetyczne (CRE), Krajowa Izba Energetyczna Bułgarii (NEC), Litewskie Narodowe Stowarzyszenie Energii (NLEA), Związek Przemysłu Energetycznego Estonii (ETL) w poniedziałkowym stanowisku apelują o jasne kryteria kwalifikacji do korzystania z tych środków, które będą uwzględniać różne punkty startowe i poziom rozwoju gospodarczego państw członkowskich.

Dla Polski, której energetyka w blisko 80 proc. opiera się na węglu i gdzie koszty transformacji mają być największe w całej UE, uwzględnienie punktu startowego ma szczególne znaczenie. Stowarzyszenia zwracają uwagę instytucji UE na potrzebę specjalnego wsparcia dla transformacji energetycznej, tak by uniknąć wzrostu cen energii dla konsumentów, a także utraty konkurencyjności europejskiego przemysłu.

Stowarzyszenia apelują, by Fundusz Sprawiedliwej Transformacji wynosił co najmniej 25 mld euro.

Istotne jest, aby środki nie były przenoszone z funduszy strukturalnych, ponieważ oznaczałoby to zmniejszenie zasobów dostępnych dla państw członkowskich o niższych dochodach i osłabienie polityki spójności. Transformacja energetyczna jest wyzwaniem długoterminowym, dlatego też fundusz powinien stanowić stały element budżetu UE i powinien pozostać jednym z podstawowych funduszy polityki UE do 2050 roku - podkreślono we wspólnym oświadczeniu.