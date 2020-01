Iran ukarze winnych ws. samolotu

Iran ukarze wszystkich odpowiedzialnych za niezamierzone zestrzelenie samolotu pasażerskiego ukraińskich linii lotniczych UIA - oświadczył we wtorek w przemówieniu telewizyjnym irański prezydent Hasan Rowhani. Obiecał, że „tragiczne wydarzenie” zostanie dokładnie zbadane.

„To był niewybaczalny błąd (…), jedna osoba nie może ponosić wyłącznej odpowiedzialności za katastrofę samolotu” - zauważył.

Przyznanie się do błędu przez irańskie siły zbrojne to dobry pierwszy krok (…) Powinniśmy zapewnić ludzi, że to się nie powtórzy zaznaczył Rowhani. Dodał, że jego rząd jest „odpowiedzialny przed Irańczykami i innymi narodami, których przedstawiciele stracili życie w katastrofie lotniczej”.