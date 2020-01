Bild krytykuje nadwyżkę budżetową Niemiec

Niemiecki dziennik „Bild” ostro krytykuje we wtorek rekordową nadwyżkę budżetową, którą po raz kolejny zanotowała RFN. Według tabloidu, zwykli obywatele nie mają z tego żadnej korzyści. Wpływy budżetu centralnego RFN były w 2019 r. o 13,5 mld euro wyższe niż wydatki.

„To musi być wspaniałe uczucie dla rządzących. I frustrujące dla obywateli. Pracownicy przedsiębiorstwa, którzy przyczyniają się do zwiększenia zysku, są nagradzani. W spółce akcyjnej +Niemcy+ pracownicy pozostają z niczym” - ironizuje dziennik i zastanawia się, czy państwo ma prawo zabierać obywatelom więcej niż potrzebuje i czy nie powinno zwrócić nadwyżki, zamiast chować ją w rozmaitych rezerwach.

To musi się zmienić! Pieniądze powinny wrócić do milionów pracowitych, dzięki którym (podatki) szerokim strumieniem płyną do państwowej kasy. Wówczas nie tylko państwo byłoby zwycięzcą, ale my wszyscy - puentuje „Bild”.