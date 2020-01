Chcesz dostać premię finansową od LINK4? Przeczytaj to!

2 milionów złotych to łączna kwota nagród, które LINK4 wypłaciło swoim klientom za bezpieczną i przepisową jazdę w programie Kasa Wraca. Rekordzista otrzymał ponad 1 200 złotych. Do programu można przystąpić w każdej chwili. Wystarczy ubezpieczyć samochód w LINK4.

O tym, że bezpieczna jazda się opłaca, przekonało się już 46 tys. klientów LINK4, którzy zdecydowali się na udział w programie Kasa Wraca. Od jego startu w kwietniu 2017 roku telematyczni kierowcy przejechali z włączoną aplikacją ponad 108 mln kilometrów, z czego średnio tylko co czwarty kilometr pokonywany jest z przekroczeniem prędkości. Dotychczas rekordzista otrzymał premię finansową w wysokości 1 200 złotych.

Te wyniki w pełni nas zadowalają z dwóch powodów. Po pierwsze, dzięki programowi możemy nawiązać długotrwałe relacje z naszymi klientami i towarzyszyć im w codziennych podróżach, a po drugie, promujemy bezpieczny i przepisowy styl jazdy. Tak rozumiemy prewencyjną działalność w ubezpieczeniach, bo w interesie nas wszystkich jest, by na polskich drogach było bezpieczniej – tłumaczy Katarzyna Wojdyła, członek zarządu LINK4.

LINK4 Kasa Wraca umożliwia analizę stylu jazdy kierowcy, uwzględniając m.in. przejechany dystans, płynność jazdy i teren, po którym się porusza. Sumaryczna ocena pozwala zaklasyfikować kierowcę do odpowiedniego profilu, co decyduje o wysokości przyznanej premii finansowej. Ich sumę po roku ubezpieczeni w LINK4 mogą zamienić na zwrot części składki ubezpieczeniowej nawet do 30 proc.

Co ważne, kierowcy, którzy preferują bardziej dynamiczny styl jazdy, nie są w żaden sposób karani wyższą składką. Stosujemy zasadę marchewki, bo program na celu promowanie dobrych nawyków na drodze. Po przejechanym dystansie nasz klient otrzymuje informację zwrotną, czy jechał przepisowo i co ewentualnie może w swojej jeździe poprawić – wyjaśnia Krzysztof Kosiński, kierownik zespołu CRM Pionu Marketingu w LINK4.

Partnerem technologicznym LINK4 jest firma Telematics Technologies, właściciel nawigacji NaviExpert, która zawiera wbudowany moduł Kasa Wraca, służący do naliczania punktów za styl jazdy. Osoby, które decydują się na udział w programie, otrzymują bezpłatny dostęp do nawigacji na cały rok. Warunkiem naliczenia premii jest przejechanie z włączoną aplikacją minimum 200 km w miesiącu (w tym czasie uruchamiając aplikację w trakcie co najmniej 5 różnych dni i pokonując danego dnia minimum 10 kilometrów).

Rozwiązanie LINK4 Kasa Wraca jest doskonałym przykładem tego, jak nowe technologie mogą wpływać na poprawę naszego bezpieczeństwa w codziennym życiu. Kluczem do sukcesu tego projektu jest postawienie Klienta w centrum. To on otrzymuje użyteczną aplikację, z której chce korzystać na co dzień bo ułatwia mu życie. Pracując nad swoimi nawykami za kierownicą ma bezpośredni wpływ nie tylko na swoje bezpieczeństwo, ale i na nagrodę finansową, którą odbierze. Ma powód do tego, by zmieniać swoje nawyki, bo wie, że pracuje wyłącznie na siebie. Zanim na rynku pojawiła się ta oferta kierowcy wiedzieli, że opłacając swoje polisy wrzucają pieniądze do wspólnej puli. Dzięki temu programowi to się zmienia – mówi Adam Bąkowski, prezes zarządu Telematics Technologies.

Projekt Kasa Wraca wystartował w kwietniu 2017 roku i w każdej chwili może przystąpić do niego każdy kto ma ubezpieczenie OC lub OC+AC w LINK4.

