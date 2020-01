LOT leci do Chin!

PLL LOT uruchomią w środę bezpośrednie rejsy z Warszawy do jednego z największych lotnisk świata - Pekinu-Daxing w Chinach. To drugi port w Pekinie, do którego będą latały maszyny polskiego przewoźnika. Oznacza to, że LOT będzie latał do Chin codziennie, siedem razy w tygodniu.

Dreamliner Polskich Linii Lotniczych LOT w środę o godz. 22.40 ma wystartować z warszawskiego Lotniska Chopina, inaugurując rejsy do Pekinu-Daxing (PKX).

Samolot polskiego przewoźnika trasę ok. 7 tys. km ma pokonać w ok. 9 godzin, by o godz. 14.20 czasu lokalnego wylądować na jednym z największych lotnisk na świecie. Rejsy na tej trasie będą się odbywały cztery razy w tygodniu. Samoloty z Warszawy będą startowały w poniedziałki, środy, piątki i soboty. W drodze powrotnej loty będą się odbywały we wtorki, czwartki, soboty i niedziele, ze startem o godz. 16.00 czasu lokalnego i lądowaniem w Warszawie o godz. 18.45.

Połączenia do Pekinu będzie obsługiwane Boeingami 787 Dreamliner, jednymi z najnowocześniejszych szerokokadłubowych samolotów świata.

LOT uruchomił bezpośrednie rejsy z Warszawy do Pekinu w 2012 roku na Stołeczne Międzynarodowe Lotnisko Pekin, położony 20 km na północny wschód od centrum Pekinu. Przewoźnik lata do tego portu trzy razy w tygodniu. Z Warszawy we wtorki, czwartki i niedziele (start o 14.55, lądowanie 06.35 czasu lokalnego), a z Pekinu w poniedziałki, środy i piątki (wylot o 08.45 czasu lokalnego, a lądowanie w stolicy Polski o 11.30). LOT utrzyma te częstotliwości na lotnisko Beijing Capital.

Spółka tłumaczy, że rozwój połączenia na nowe lotnisko Pekin-Daxing jest możliwe dzięki przyznaniu przewoźnikowi tzw. slotów, czyli godzin startów i lądowań w nowym porcie.

Loty do nowego chińskiego portu uzupełniają dotychczasową ofertę LOT-u na lotnisko Capital w Pekinie. W sumie LOT będzie latał do Pekinu na oba lotniska codziennie.

Nowe połączenie jest jednocześnie dziewiątym w azjatyckiej ofercie polskiego przewoźnika. LOT lata z Budapesztu do Seulu, a z Warszawy oprócz dwóch lotnisk w Pekinie, także do Tokio, Singapuru, Seulu, Delhi, Colombo i Kazachstanu.

Na rejsach do stolicy Chin LOT oferuje m.in. menu azjatyckie oraz chińskie napisy i filmy w Systemie Rozrywki Pokładowej.

Międzynarodowe lotnisko Daxing w Pekinie jest jednym z najnowocześniejszych portów lotniczych na świecie, formalnie zostało otwarte pod koniec września ub.r. Jest położone 46 km na południe od centralnego placu Tiananmen. Jego budowa trwała pięć lat, według chińskich mediów i kosztowała 80 mld juanów (45 mld zł), choć uwzględniając dodatkowe koszty, mogło to być nawet 67 mld zł.

LOT oferuje ponad 120 połączeń na całym świecie. W 2019 roku LOT przewiózł 10 mln pasażerów, o ponad milion więcej niż rok wcześniej i o 5,7 mln pasażerów więcej niż w 2015 r. Lata z Warszawy do: Nowego Jorku, Chicago, Los Angeles, Miami, Toronto, Tokio, Seulu, Pekinu, Singapuru, Delhi oraz do Kolombo, a od 5 sierpnia 2020 r. poleci do San Francisco, a od 2 czerwca 2020 r. do Waszyngtonu. Ponadto LOT lata z Krakowa do Chicago, a od 3 maja 2020 r. poleci do Nowego Jorku; z Rzeszowa do Nowego Jorku; z Budapesztu do Nowego Jorku i Seulu.

PAP/ as/