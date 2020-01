TDJ przejmuje Teamtechnik Production Technology

Rodzinna firma inwestycyjna TDJ przejęła polską spółkę Teamtechnik Production Technology (Teamtechnik PT) – lidera w produkcji zautomatyzowanych linii montażowych dla branży motoryzacyjnej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, należącą dotychczas do niemieckiej firmy Teamtechnik Maschinen und Anlagen (Teamtechnik MA).

Polska spółka Teamtechnik PT to działający w skali globalnej producent innowacyjnych linii montujących i testujących części i podzespoły dla przemysłu motoryzacyjnego. Systemy wyprodukowane w Polsce używane są m.in. dla takich marek jak BMW i Ferrari.

To pierwsza inwestycja TDJ po ogłoszeniu nowej strategii na lata 2018-2022. Branża automatyzacji jest jednym z kluczowych kierunków rozwoju TDJ w najbliższej perspektywie inwestycyjnej.

Transakcja zakłada przejęcie przez TDJ większościowego pakietu udziałów w spółce, a jej rozwój w dalszym ciągu będzie wspierany przez dotychczasowych udziałowców - Teamtechnik MA z Niemiec oraz Jacka Przysadę i Grzegorza Szydełko, będących jednocześnie członkami zarządu spółki.

Grupa Teamtechnik MA to założona w 1976 roku niemiecka firma rodzinna, jeden z liderów na globalnym rynku innowacyjnych technologii produkcji systemów montażu i testowania dla branży motoryzacyjnej, medycznej oraz solarnej. Jej klientami są takie firmy jak: BMW, Volkswagen, Porsche, Daimler, fabryki Ferrari, a także producenci wyłącznie elektrycznych samochodów oraz Geely, czy Novartis. Polski oddział Grupy powstał w 2005 roku, przy współudziale obecnych członków zarządu – Jacka Przysady, Ullricha Kästnera i Grzegorza Szydełko.

Polski Teamtechnik prowadzi działalność w oparciu o zakłady w Skawinie i Ostrowie Wielkopolskim, zatrudniając ponad 250 wysoko wykwalifikowanych pracowników. Spółka odpowiada za projektowanie, produkcję i montaż u klienta inteligentnych linii produkcyjnych wytwarzających części i podzespoły w obszarze e-mobility i pojazdów autonomicznych. Firma już dziś pracuje nad liniami do produkcji części dla modeli samochodów, które pojawią się w sprzedaży za kilka lat.

Polski Teamtechnik to przede wszystkim fantastyczny zespół, który zbudował dojrzałą, dynamicznie rosnącą firmę ze świetnym portfolio czołowych klientów z branży motoryzacyjnej. Dla nas to wielki zaszczyt móc wesprzeć ten sprawdzony team w dalszym rozwoju komentuje Tomasz Domogała, właściciel i przewodniczący Rady Nadzorczej TDJ. – Z perspektywy właściciela firmy rodzinnej ta transakcja to dla mnie kolejny dowód na to, jak komfortowo i efektywnie można robić biznes, kiedy przy stole spotykają się dwie firmy rodzinne dodaje.