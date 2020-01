Inflacja będzie rosła tylko przez pewien czas

Najwyższy poziom, 4,2-4,4 proc. rok do roku, inflacja osiągnie w lutym-marcu, a w drugim kwartale zacznie się obniżać i powróci w okolice 3,5 proc. rdr- uważa Rafał Benecki z ING Banku Śląskiego. Jego zdaniem średni poziom CPI w 2020 r. wyniesie 3,6 proc. rdr.

Jak podał w środę Główny Urząd Statystyczny, ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2019 r. wzrosły rok do roku o 3,4 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem - o 0,8 proc. Inflacja średnioroczna w całym 2019 r. wyniosła 2,3 proc.

Głównym źródłem zaskoczenia i dużego skoku indeksu CPI jest inflacja bazowa, która wzrosła z 2,6 proc. rdr do 3,2 proc. rdr. Wzrosła także roczna inflacja cen żywności (o 0,5 pp do 7 proc. rdr) oraz paliw (o 5,2 pp do -0,1 proc. rdr)” - wskazał główny ekonomista ING.