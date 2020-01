Francja ma problem! W więzieniach brak miejsc dla dżihadystów

Francuska służba więziennictwa oraz związki zawodowe ostrzegają, że brakuje więzień, w których jest możliwość izolowania skazanych terrorystów. Na wolność wychodzą pierwsi Francuzi dżihadyści walczący w Syrii.

Minister sprawiedliwości Nicole Belloubet twierdzi, że należy repatriować z Syrii francuskich dżihadystów wraz z ich rodzinami. Według szacunków w obozach w syryjskim Kurdystanie może przebywać wciąż nawet pół tysiąca obywateli francuskich: około 60 bojowników, 100 kobiet oraz 300 dzieci.

Służba penitencjarna ostrzega, że dla tych osób nie ma dostosowanych cel we francuskich więzieniach. W 2018 roku administracja planowała stworzyć 450 dodatkowych miejsc przystosowanych do izolowania terrorystów. Związki zawodowe służby więziennej, UFAP-UNSA oraz FO-penitentiaire, informują jednak, że powstało ich co najwyżej 300 i w większości są już wykorzystane.

Obecnie we francuskich więzieniach przebywa około 500 osób powiązanych z siatkami terrorystycznymi i około tysiąca, którzy zostali uznani za zradykalizowanych. Zaledwie 77 z nich przebywa w celach odizolowanych od reszty więźniów. Problemem jest brak odpowiednich miejsc izolacji dostosowanych do potrzeb kobiet.

Obecnie we Francji istnieje kilka więzień przystosowanych do przetrzymywania więźniów powiązanych z siatkami terrorystycznymi: we Fresnes, Osny, Fleury, Vendine-le-Vieil, Lille, Conde-sur-Sarthe oraz w Paryżu.

Mówimy tu o niebezpiecznych profesjonalistach stanowiących zagrożenie - ostrzega sekretarz związku zawodowego UFAP-UNSA Wilfried Fonck, cytowany przez dziennik „Le Figaro”.

Z więzienia po odbyciu kary wyszedł w poniedziałek jeden z pierwszych francuskich dżihadystów schwytanych w Syrii, 32-letni Flavien Moreau zatrzymany w 2013 roku. Moreau ma pozostać pod obserwacją służb oraz pod dozorem administracyjnym. Mężczyzna przebywa obecnie w domu ze swoimi bliskimi. Określany jest jako zradykalizowany islamista.

W 2020 roku według danych służby więziennictwa na wolność wyjdą 42 osoby skazane za terroryzm, a w 2021 będzie ich 55.

