Rekrutacja na nowo. Pracuj ze Sztuczną Inteligencją

Grupa Pracuj w ciągu miesiąca generuje ponad 75 milionów rekomendacji stanowisk pracy, dostosowanych do potrzeb klienta. Teraz rekomendacje te oraz inne procesy związane z danymi będzie wspierać Sztuczna Inteligencja. Jak twierdzi przedstawiciel firmy, wśród zalet ma być nie tylko lepsza jakość dopasowań ofert, lecz także chodzi o RODO - dochowanie wyśrubowanych norm w starszych technologiach nie jest możliwe

Od czasu uruchomienia pierwszego portalu rekrutacyjnego przez Grupę Pracuj w 2000 r. rynek pracy w Europie Środkowej i Wschodniej znacznie się rozwinął. Zmienił się także sposób poszukiwania pracy, co wpłynęło na całkowicie inne podejście do kandydatów i procesów rekrutacyjnych. Ponadto, nowe europejskie przepisy dotyczące prywatności wprowadzone w rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (RODO), podniosły wymagania dotyczące sposobu pozyskiwania, przechowywania i wykorzystywania danych osobowych.

Możliwości chmury pozwoliły Grupie Pracuj zwiększyć bezpieczeństwo usług, co jest szczególnie ważne dla firmy przetwarzającej duże ilości wrażliwych danych osobowych. Wcześniej zapewnienie wymaganego poziomu ochrony danych było prawie niemożliwe – mówi Marek Kowalski, product development manager w Grupie Pracuj. – Dzięki chmurze możemy bezpiecznie zarządzać danymi, co jest dla nas niezwykle cenne - dodaje.

Spółka podjęła decyzję o przeniesieniu danych pochodzących z procesów marketingowych i HR do chmury Microsoft Azure oraz wykorzystaniu możliwości technologii AI i machine learning. Wszystko po to, by ulepszyć swoje produkty i zoptymalizować bezpieczeństwo danych.

Poprzednia platforma zdecydowanie nie spełniała naszych oczekiwań, zwłaszcza w zakresie elastyczności działania. Do stworzenia nowego projektu potrzebowaliśmy dni, czasem nawet tygodni, a cały proces był dość kosztowny. Z Azure możemy wykonać tę samą pracę w ciągu kilku godzin, a także elastycznie zarządzać naszymi środowiskami. Płacimy więc tylko za zasoby, których potrzebujemy – dodaje Kowalski.

Grupa Pracuj podjęła współpracę z partnerami Microsoft – TIDK i Beyond.pl, w celu migracji kluczowych usług do pakietu produktów Microsoft Azure, w tym Databricks, Data Lake, SQL Data Warehouse i Azure Kubernetes Service.

Dzięki Azure skróciliśmy czas potrzebny na obliczenie milionów rekomendacji dziennie średnio o 80 procent - zauważa Kowalski. – Nasi użytkownicy wymagają od nas coraz więcej. Oczekują, że zaproponujemy im stanowiska idealnie dopasowane do wskazanych przez nich kompetencji. Azure pozwala robić to szybko, bez straty na jakości usługi, czego nie zapewniała poprzednia platforma – dodaje.

Wdrożenie technologii chmurowej przez jednego z wiodących dostawców rozwiązań wspomagających firmy w rekrutacji, utrzymaniu i rozwoju pracowników w HR jest znaczącym krokiem w migracji biznesu do chmur obliczeniowych.

msn, mw