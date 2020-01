Merkel-Zełensky: o Donbasie, gazie i katastrofie samolotu

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i kanclerz Niemiec Angela Merkel przeprowadzili w środę rozmowę telefoniczną, w której mówili o katastrofie ukraińskiego samolotu zestrzelonego nad Iranem oraz o konflikcie z prorosyjskimi separatystami w Donbasie.

„Szef państwa (ukraińskiego) oczekuje na efektywne śledztwo i pociągnięcie do odpowiedzialności winnych za zestrzelenie samolotu ukraińskich linii lotniczych oraz na odszkodowania dla rodzin ofiar i przewoźnika. Prezydent Ukrainy zaapelował do Niemiec, by sprzyjały politycznie temu procesowi” - poinformowało biuro Zełenskiego.

Boeing 737-800 linii UIA, odbywający rejs z Teheranu do Kijowa, rozbił się w stolicy Iranu 8 stycznia. W katastrofie zginęło 176 osób, w tym 82 Irańczyków, 57 Kanadyjczyków, 11 Ukraińców (dwóch pasażerów i dziewięcioro członków załogi), a także obywatele Szwecji, Afganistanu i Wielkiej Brytanii.

W sobotę Iran przyznał, że jego siły zbrojne nieumyślnie zestrzeliły ukraiński samolot w rezultacie błędu ludzkiego. Wcześniej Teheran zaprzeczał, jakoby ponosił odpowiedzialność za tragedię.

Zełenski i Merkel poruszyli także temat spotkania przywódców państw czwórki normandzkiej (Ukraina, Francja, Niemcy i Rosja) na temat Donbasu, które odbyło się w grudniu w Paryżu. Prezydent Ukrainy podkreślił, że dzięki temu szczytowi udało się osiągnąć porozumienie na temat wymiany osób przetrzymywanych w związku z konfliktem przez jego kraj i Rosję.

Niestety, nie udało się uwolnić wszystkich, ale do kraju wróciło 76 osób. Jesteśmy wdzięczni za pani udział w tym procesie” - powiedział Zełenski. Przekazał także, iż trwają prace nad listami kolejnych osób, przeznaczonych do wymiany.

Zełenski oświadczył, iż władze w Kijowie zaniepokojone są faktem, że do ludzi, którzy przetrzymywani są przez separatystów w Donbasie nie są dopuszczani przedstawiciele Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża.

Zwrócił jednocześnie uwagę, iż nie są realizowane ustalenia o zawieszeniu broni na linii rozgraniczenia w Donbasie. Jak zaznaczył, temat ten będzie omawiany podczas kolejnych konsultacji trójstronnej grupy kontaktowej w sprawie Donbasu (Ukraina, Rosja i Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie), które mają odbyć się w czwartek.

Zełenski poinformował Merkel, iż Ukraina wyznaczyła trzy nowe odcinki na linii rozgraniczenia w Donbasie, na których ma dojść do wycofania żołnierzy i sprzętu.

Prezydent Ukrainy i kanclerz Niemiec rozmawiali też o nowym kontrakcie w sprawie tranzytu gazu z Rosji przez ukraińskie rurociągi do Europy Zachodniej.

Wołodymyr Zełenski zaznaczył, iż jest zadowolony z kompromisu i zawarcia nowego kontraktu oraz podziękował RFN za pośrednictwo. Angela Merkel zauważyła ze swej strony, że następnym zadaniem jest zwiększenie inwestycji w ukraiński system transportu gazu i podniesienie jego konkurencyjności przekazało biuro prezydenta Ukrainy.

