KGHM sprawdzi sens swoich inwestycji zagranicznych

KGHM przeprowadzi testy na utratę wartości aktywów z tytułu zaangażowania w kopalnię Sierra Gorda, aktywów kopalni Zagłębia Sudbury, kopalni Franke, kopalni Robinson oraz kopalni Carlota na dzień 31 grudnia 2019 r., podała spółka.

W wyniku przeglądu parametrów techniczno-ekonomicznych kluczowych zagranicznych aktywów górniczych grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz aktualnych ścieżek rynkowych prognoz cenowych surowców stwierdzono wystąpienie przesłanek świadczących o możliwości zmiany wartości odzyskiwalnej części tych aktywów czytamy w komunikacie.

Zgodnie z MSR 36 zobowiązuje to spółkę do przeprowadzenia na dzień kończący ostatni okres sprawozdawczy, tj. 31 grudnia 2019 r., testów na utratę wartości w celu oszacowania wartości odzyskiwalnej w odniesieniu do aktywów z tytułu zaangażowania we wspólne przedsięwzięcie Sierra Gorda SCM, aktywów kopalni Zagłębia Sudbury (tj. kopalni Morrison/Levack, kopalni McCreedy i projektu Victoria), kopalni Franke, kopalni Robinson oraz kopalni Carlota, wyjaśniono.

Dla pozostałych kluczowych zagranicznych aktywów górniczych nie stwierdzono przesłanek do przeprowadzenia testów czytamy dalej.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 20,53 mld zł w 2018 r.

ISBnews, DS