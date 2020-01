Londyn przekaże 300 tys. funtów Fundacji Auschwitz-Birkenau

Władze Londynu zapowiedziały w środę przekazanie 300 tys. funtów Fundacji Auschwitz-Birkenau, która jak podkreślono odgrywa kluczową rolę w edukowaniu londyńczyków na temat Holokaustu. Burmistrz Londynu Sadiq Khan potwierdził udział w obchodach 75-lecia wyzwolenia obozu.

Holokaust był jednym z najciemniejszych momentów w historii ludzkości i nigdy nie wolno nam zapominać o popełnionych okrucieństwach. Z biegiem lat i w związku z tym, że mamy coraz mniej ocalałych, którzy mogą przekazać swoje historie, ważne jest, abyśmy pracowali jeszcze ciężej, aby zachować to miejsce i zapewnić, że młodsze pokolenia wyciągną wnioski z historii. Te lekcje są tym bardziej znaczące, że obserwujemy wzrost antysemityzmu i przestępstw z nienawiści napisał w wydanym oświadczeniu Khan.

Podkreślił, że jest zaszczycony tym, iż został zaproszony na zaplanowane na koniec stycznia obchody 75. rocznicy wyzwolenia byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady.

Dołączając do innych osób z całego świata w ramach dotacji dla Fundacji Auschwitz-Birkenau będziemy mogli zachować to niezwykle ważne miejsce i edukować ludzi o Holokauście i historii wielu żydowskich mieszkańców Londynu przez kolejne dziesięciolecia dodał Khan.

Fundacja Auschwitz-Birkenau zarządza bieżącą konserwacją terenu byłego obozu Auschwitz-Birkenau, w tym infrastruktury obozowej i wszystkich przedmiotów osobistych ofiar. Jak napisano w oświadczeniu władz Londynu, przekazana dotacja przyczyni się do zachowania ruin komór gazowych i krematoriów, konserwacji baraków oraz konserwacji zbiorów i eksponatów. Każdego roku teren byłego obozu odwiedza ok. 300 tys. obywateli brytyjskich.

Szacuje się, że Londyn jest domem dla około 168 tys. Żydów, co czyni go największym skupiskiem społeczności żydowskiej w Wielkiej Brytanii. Populacja żydowska w brytyjskiej stolicy znacznie wzrosła w latach 30. i 40. XX wieku, kiedy to wielu europejskich Żydów uciekło przed nazistami do Wielkiej Brytanii.

PAP, DS