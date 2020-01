Rząd powoła koordynatora do walki z antysemityzmem

Rząd Włoch powoła krajowego koordynatora do walki z antysemityzmem. Premier Giuseppe Conte ogłosił w środę późnym wieczorem na Twitterze, że nominację na to stanowisko otrzyma w piątek profesor pedagogiki Milena Santerini.

Profesor Santerini z katolickiego Uniwersytetu Świętego Serca w Mediolanie zostanie oficjalnie mianowana koordynatorem do walki z antysemityzmem na 10 dni przed Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu, obchodzonym w rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu w Auschwitz.

Obecnie Santerini jest wiceprzewodniczącą Fundacji Pomnika Holokaustu w Mediolanie. Działa też w dobroczynnej Wspólnocie świętego Idziego. Była deputowana poprzedniej kadencji zajmuje się kształceniem nauczycieli i wychowawców w takich dziedzinach, jak integracja i dialog między kulturami. Zaangażowana jest także w działania przeciwko dyskryminacji, rasizmowi i antysemityzmowi oraz islamofobii.

We Włoszech często notuje się antysemickie zachowania. Liczne pogróżki otrzymała ostatnio ocalała z Holokaustu senator Liliana Segre, była więźniarka obozów w Auschwitz i Ravensbrueck. To z jej inicjatywy w zeszłym roku Senat powołał nadzwyczajną komisję do walki z mową nienawiści, rasizmem i antysemityzmem. Z powodu gróźb kierowanych pod adresem 89-letniej parlamentarzystki przyznano jej policyjną ochronę.

PAP/ as/