Teslę dla Niemca wyprodukuje Polak

Tesla wznosi pod Berlinem swoją europejską fabrykę. Elon Musk pragnie by pracę podjęli tam… Polacy!

Są nawet odpowiednie ogłoszenia - firma poszukuje nie tylko pracowników fabrycznych ale także kierowników mówiących po polsku.

Tesla pragnie wydać na fabrykę 4,4 mld dolarów a zatrudnić chce 7 tys. osób. Pierwsze auta mają wyjechać z fabryki w 2021 roku.

Warto jednak mieć nadzieję, że ogłoszenia kierowane do Polaków oferują niemieckie pensje. Dobrze by nie dochodziło do podobnej sytuacji jak ta, która miała miejsce w Tczewie, gdzie pracownicy mają być zatrudnieni za niskie pensje i w fatalnych warunkach: Skandal! Francuzi wykorzystują Polaków do niewolniczej pracy w Tczewie.

money.pl/ as/

