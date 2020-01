Chcesz mieć pewną pracę? Zostań handlowcem

Ponad 550 000 ofert pracy – na portalu rekrutacyjnym, to drugi najlepszy wynik w ostatnich 20 latach i zarazem trzeci rok z rzędu, w którym liczba ogłoszeń przekroczyła tam pół miliona.

Szczególnie dużo propozycji zatrudnienia pojawia się nie tylko w pracuj.pl zawsze na początku roku, kiedy to zarówno pracownicy są pełni zapału do zmiany pracy, jak i firmy poszukują nowych możliwości kadrowych.

Dokładna liczba ofert pracy wynosiła w 2019 roku 556 548 – a w ciągu minionych 12 miesięcy firmy najczęściej poszukiwały handlowców, specjalistów ds. obsługi klienta, ekspertów IT i finansistów.

Natomiast roczna liczba ogłoszeń na Pracuj.pl w latach 2010-2019 zwiększyła się ponad dwukrotnie – o 132 proc. Jeszcze w 2010 roku na portalu można było znaleźć 240 029 ofert – w ostatnich trzech latach dekady ich liczba przekraczała pół miliona.

Kto najbardziej poszukiwany

Blisko co trzecie ogłoszenie publikowane na Pracuj.pl w 2019 roku dotyczyło specjalistów z zakresu handlu i sprzedaży (30 proc.).

Ta grupa od wielu lat pozostaje zdecydowanie najbardziej popularna wśród pracodawców. Jednocześnie jednak z roku na roku jej udział w całej puli ofert systematycznie maleje. W 2018 roku do handlowców i sprzedawców skierowano 31 proc. ogłoszeń, w 2017 – 35 proc., a w 2016 – 37 proc..

Drugie miejsce w zestawieniu zajęli specjaliści ds. obsługi klienta (21 proc.). Zainteresowanie nimi w ostatnich trzech latach utrzymuje się na stabilnym poziomie, podobnie jak w przypadku ekspertów IT (15 proc.).

Czołówka 2019 roku przynosi więc potwierdzenie tendencji obserwowanych w minionych latach. Topową piątkę specjalizacji zamykają finansiści (13 proc.) oraz inżynierzy (11 proc.).

2019 rok przyniósł także potwierdzenie mocnego zainteresowania pracownikami fizycznymi, o którym informują branżowi eksperci. Do tej grupy (w ramach wszystkich specjalizacji) skierowano łącznie 13 proc. ogłoszeń na Pracuj.pl w minionych 12 miesiącach. Dla porównania, w 2018 roku było to 12 proc., a w 2017 – 8 proc. wszystkich ofert.

Które branże rekrutowały najczęściej?

Oprócz najpopularniejszych grup specjalistów, eksperci Pracuj.pl co roku sprawdzają także w których branżach poszukiwano najwięcej kandydatów.

W 2019 roku najbardziej aktywnie rekrutowały firmy z sektora bankowości i finansów – zamieściły one 11 proc. ogłoszeń na portalu. W czołówce zestawienia znaleźli się także pracodawcy z branży handlu i sprzedaży B2C (10 proc.) oraz produkcji FMCG (9 proc.). Kolejne miejsca należały do firm zajmujących się handlem i sprzedażą B2B (8 proc.) oraz IT (7 proc.).

Warto zauważyć, że najnowsze zestawienie Pracuj.pl wskazuje na zainteresowanie specjalistami IT w wielu branżach – nie tylko bezpośrednio wśród pracodawców z sektora nowych technologii.

Gdzie rekrutowano najwięcej ? Co czwarte ogłoszenie na Pracuj.pl w 2019 roku pochodziło z województwa mazowieckiego (25 proc.). Z roku na rok umacnia się ono na pozycji lidera rekrutacji. W 2018 roku pochodziło z niego 24 proc. ogłoszeń na Pracuj.pl, w 2017 – 23 proc., a w 2016 – 22 proc..

Kolejne trzy miejsca zajęły województwa południowej Polski: dolnośląskie (10 proc.), małopolskie oraz śląskie (po 9 proc.). Do najczęściej rekrutujących zaliczali się także pracodawcy ulokowani w województwach wielkopolskim (8 proc.), pomorskim (7 proc.) oraz łódzkim (6 proc.).

oprac.gr