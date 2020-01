Na Podkarpaciu najniższa emerytura wynosi 2 zł

2,43 zł wynosi najniższa emerytura wypłacana na Podkarpaciu przez ZUS. Otrzymuje ją kobieta, która przeszła na emeryturę w wieku 61 lat, a jej staż pracy wynosił 4 miesiące i trzy dni - poinformował PAP rzecznik prasowy ZUS na Podkarpaciu Wojciech Dyląg.

Dodał, że najwyższe świadczenie otrzymuje z kolei mężczyzna, który przeszedł na emeryturę w wieku 74 lat, a jego staż pracy wynosił ponad 56 lat i 4 miesiące. Co miesiąc otrzymuje on 13,6 tys. zł emerytury plus 222 zł dodatku pielęgnacyjnego.

Z danych przekazanych PAP przez ZUS wynika, że średnia emerytura wypłacona przez oddział ZUS w Jaśle w grudniu 2019 r. wynosiła ponad 2 tys. zł, a średnia emerytura wypłacona w oddziale ZUS w Rzeszowie to 2275 zł.

Dyląg podkreślił, że wysokość emerytury zależy od naszego kapitału początkowego, który jest naliczany na koniec 1998 r. oraz zaewidencjonowanych składek na indywidualnym koncie każdego ubezpieczonego.

Wysokość świadczenia to iloraz sumy wyliczonego kapitału początkowego i składek zaewidencjonowanych na naszym koncie w ZUS przez średnie dalsze trwanie życia. Staż pracy nie ma wpływu na ustalenie prawa do emerytury, ale może mieć wpływ na jej wysokość. Im dłużej płacimy składki, tym wyższa jest nasza emerytura - zaznaczył rzecznik ZUS na Podkarpaciu.

Dyląg przypomniał, że wymagany staż do osiągnięcia najniższej emerytury wynosi 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Kwota minimalnej gwarantowanej emerytury wynosi od 1 marca 2019 r. 1100 zł brutto.

Rzecznik dodał, że w najbliższy poniedziałek odbędzie się na Podkarpaciu dyżur telefoniczny ekspertów ZUS. Odpowiedzą oni m.in na pytania, jakie warunki trzeba spełnić, aby przejść na emeryturę, jakie dokumenty należy złożyć do ZUS, co to jest kapitał początkowy i co jest potrzebne do jego ustalenia, czy i kiedy można przeliczyć emeryturę.

Eksperci podkarpackiego ZUS będą dyżurować od 9.00 do 10.00 pod numerem telefonu (17) 858-61-85.

PAP, KG