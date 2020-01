Szwedzi odbudowują armię. Rosjanie już komentują

Szwedzki minister obrony pozytywnie ocenił, wskazane mu przez komisję ds. obrony, propozycje zakładające znaczne zwiększenie potencjału obronnego państwa w odpowiedzi na ryzyko konfliktu. Powiedział również, że wymagane są przy tym zwiększone środki finansowe, przeznaczane na tamtejsze siły zbrojne. Nie uszło to uwadze rosyjskich komentatorów.

Szwecja musi odnaleźć się w nowych realiach panujących w Europie. Minister obrony Peter Hultqvist miał poprzeć wcześniejsze (przekazane jeszcze w zeszłym roku) koncepcje wysuwane przez komisję ds. obrony w zakresie rozbudowy sił zbrojnych. Chodzi o zmiany pod względem ich liczebności oraz zaplecza, szczególnie w postaci rozwoju szeregu baz i obiektów wojskowych.

Ministerialne poparcie, dla nakreślonych wcześniej kierunków przeobrażeń szwedzkich sił zbrojnych, zostało podkreślone w ramach niedawnej konferencji poświęconej bezpieczeństwu w Sälen i zostało przekazane przez Sveriges Radio.

Szwecja zakłada przede wszystkim znaczne zwiększenie budżetu przeznaczanego na obronność, względem dotychczasowego poziomu wydatkowania środków finansowych w tym zakresie. Ma to być efekt drastycznej zmiany poziomu bezpieczeństwa w otoczeniu systemowym, stąd potrzeba planowego i systematyczne zredefiniowania post-zimnowojennych założeń oraz planów. W tym, zmiany postrzegania sił zbrojnych we współczesnym świecie. Do niedawna nie przywiązywano większej wagi do wymogu dysponowania siłami zbrojnymi, które koncentrowały się na obronie terytorium, a raczej dostosowywano armię do działań ekspedycyjnych.

Obecnie, należy zauważyć, że wręcz artykułowane są wprost scenariusze w których istnieje groźba użycia siły przeciwko Szwecji. Szwedzi bardzo dokładnie obserwują także rosyjskie zbrojenia atomowe, zwiększające niestabilność w kontekście Europy. Przeobrażenia w postrzeganiu zagrożeń w najbliższym otoczeniu wpływają zarówno na szwedzkie siły zbrojne, jak i struktury cywilne.

Należy zauważyć szczególną rolę formacji rozpoznawczych do działań w warunkach arktycznych z Arvidsjaur. Począwszy od lat 80-tych ubiegłego wieku były one redukowane pod względem stanu kadrowego, a dziś być może znów zyskają siłę na poziomie nawet pułku. Jest to nie tylko istotne ze względu na same działania Rosji, ale szerzej kwestie związane z coraz większą rywalizacją na dalekiej północy Europy. Jeśli chodzi o Uppsalę, to mowa jest o ponownym wzmocnieniu stacjonującego tam komponentu sił powietrznych, który również został wcześniej zredukowany.

Szwedzi zakładają również oczywiście zwiększenie poziomu szkolenia poborowych. Przypomnieć należy, że w samej Szwecji wrócono już do szkolenia poborowych po okresie przerwy w latach 2010-17. Ma także nastąpić poprawa obrony w przypadku Gotlandii (większe nasycenie systemami obrony przeciwlotniczej i artylerią) oraz samego rejonu stołecznego.

Czytaj też:Wzrasta sprzedaż broni na świecie

Defence24, DS