PZU kładzie kamień milowy pod globalny rozwój Trójmorza

Przedstawiciele 12 największych i najbardziej dynamicznych przedsiębiorstw Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) podpisali memorandum tworzące Business Council of Growing Europe. Celem inicjatywy jest promocja Europy Środkowo-Wschodniej jako kierunku atrakcyjnego dla inwestorów z całego świata i wspieranie współpracy między liderami biznesu z regionu. Autorstwo inicjatywy należy do PZU, zaś członkami-założycielami jest 12 firm z regionu.

Hasłem przewodnim Rady Biznesu jest Growing Europe, obrazujące cechę wszystkich 11 krajów Europy Środkowo-Wschodniej, jaką jest stabilny rozwój. Koalicja 12 firm podpisała Memorandum założycielskie w Domu Polskim w Davos podczas dorocznego, jubileuszowego 50. Światowego Forum Ekonomicznego. Firmy założyciele to: PZU, Banca Comercială Română, Bolt, Bulpros, Exponea, Gedeon Richter, OTP Bank, Bank Pekao, Prezi, Riko Group, Triglav Group i UiPath.

Celem powołanej Rady jest promocja Europy Środkowo-Wschodniej jako miejsca atrakcyjnego dla inwestorów z całego świata oraz stworzenie z niej hubu dla rozwoju najnowszych technologii, infrastruktury i źródeł energii odnawialnych. Deklaracja zakłada organizację wspólnych wydarzeń na rzecz promocji regionu, udział w panelach i spotkaniach podczas najważniejszych konferencji i imprez o charakterze gospodarczym, a także współpracę z ekspertami i doradcami.

Region Europy Środkowo-Wschodniej osiągnął już tak wysoki stopień rozwoju, że powinien stać się najbardziej atrakcyjnym kierunkiem dla inwestycji z całego świata. Ekonomiczna, polityczna i społeczna stabilność jest gwarancją stabilnego wzrostu ekonomicznego niezależnie od cyklu koniunkturalnego. Dzięki połączeniu sił możemy zwiększać świadomość dynamiki, przedsiębiorczości i innowacyjności naszej części Europy. Tworząc Radę Biznesu Business Council of Growing Europe wysyłamy pozytywny sygnał dla Unii Europejskiej i całego świata i mówimy mocnym głosem” Europa nie broni swojego status quo, Europa rozwija się, inwestuj w rozwijającej się Europie” – powiedział Paweł Surówka, prezes zarządu PZU. – Od teraz Europa Środkowo-Wschodnia ma swoją radę biznesu, ma swój głos i zaangażowanych liderów, którzy chcą razem pracować nad jej promocją.

Jesteśmy dumni z bycia częścią jednej z największych grup finansowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Mamy przekonanie, że to najwyższy czas, aby ten region stał się kluczowy na technologicznej i innowacyjnej mapie świata – powiedział Marek Lusztyn, prezes zarządu Banku Pekao.

W naszym przekonaniu Europa Środkowa-Wschodnia zapewnia świetne możliwości inwestycyjne na szczeblu globalnym. Brakowało jednak wspólnej inicjatywy, by móc skutecznie zabiegać o globalnych inwestorów. Dlatego właśnie wspieramy wszelkie transgraniczne działania mające na celu, szerszą promocję regionu, a także nawiązywanie bliższej współpracy biznesowej. Uważamy, że nowa inicjatywa Growing Europe to ważny krok na drodze do osiągnięcia tych celów – powiedział Andrzej Slapar, CEO Triglav Group.

Jeszcze nigdy w historii Unii Europejskiej, upowszechnianie cyfrowej transformacji i tworzenie niezawodnego środowiska wdrożeń technologii sztucznej inteligencji i automatyzacji, nie miało tak wysokiego priorytetu - powiedział Vargha Moayed, Chief Strategy Officer w UiPath. - Ta technologia trwale zmienia sposób w jaki pracujemy. Firma UiPath zobowiązała się do rozwoju środowiska pracy w przyszłości w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i na całym świecie. Z satysfakcją przystępujemy do grona współzałożycieli tej inicjatywy i chcemy wraz z innymi jej uczestnikami dążyć do utworzenia w regionie CEE centrum przyszłego cyfrowego rozwoju.

W ciągu dziesięciu lat od powstania firmy Prezi na Węgrzech – a zaczynaliśmy w samym środku gospodarczej recesji, podejmując morderczą konkurencję z takimi gigantami, jak Microsoft, Apple czy Google – udało nam się rozwinąć działalność na całym świecie. Dziś mamy ponad 100 mln użytkowników i prowadzimy biura w Budapeszcie, San Francisco oraz w łotewskiej Rydze. Nasz sukces dowodzi, że Europa Środkowo-Wschodnia potrafi uczestniczyć w globalnej gospodarce i jej rozwoju. Z przyjemnością dołączamy do grona członków-założycieli Rady Biznesu CEE, by wspierać rozwój, innowacje i inwestycje w tym regionie – powiedział Peter Arvai, CEO i współzałożyciel Prezi.

Obecnie region Europy Środkowej rozwija się ambitnie, jednocześnie stanowiąc wzór odporności na zawirowania. Nasz region oferuje wyjątkowe połączenie wysoko wykwalifikowanych kadr, stabilnego otoczenia dla biznesu oraz demokratycznych wartości. Dzisiaj przedstawiciele biznesu, zobowiązują się do wypracowania wspólnej wizji w obszarze polityki, inwestycji i transformacji społecznej, dzięki którym nasz region stanie się światowym centrum biznesu i nowych idei” – powiedział Sergiu Manea, CEO Banca Comerciala Romana (BCR).

Transformacja, jaką przeszły kraje Europy Środkowo-Wschodniej, jest bez precedensu. Zaledwie 30 lat wystarczyło, żeby kraje, które znajdowały się za żelazną kurtyną, teraz były pełnoprawnymi członkami Unii Europejskiej, Paktu Północnoatlantyckiego czy Światowej Organizacji Handlu. Kraje, które wkraczały do globalnego systemu wolnorynkowego z bagażem funkcjonowania w gospodarce centralnie planowanej, stały się ważnym motorem wzrostu gospodarczego Unii Europejskiej, co potwierdzają dane makroekonomiczne.

Łączny produkt krajowy brutto 11 krajów regionu Trójmorza (Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry) wynosi blisko 1,2 biliona euro. Ich gospodarki generują łącznie 20 proc. wzrostu gospodarczego Unii Europejskiej. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowo-Wschodniej stanowiły w 2015 roku zaledwie 2 proc. wartości dla całej Unii Europejskiej. W 2018 roku było to już 15 proc., czyli ponad siedem razy więcej niż zaledwie trzy lata wcześniej.

O sile regionu świadczy również potencjał jego mieszkańców, których obecnie jest ponad 100 milionów. Dawne kraje bloku wschodniego wchodzące skład regionu Trójmorza posiadają wysoki odsetek osób z wyższym wykształceniem w wieku 25-64, co wskazuje na olbrzymi potencjał zawodowy regionu. Sama Polska ma więcej absolwentów kończących kierunki STEM (nauki ścisłe, technologia, inżynieria, matematyka) niż Włochy czy Hiszpania. Testy PISA potwierdzają, że młodzież z Polski i Estonii należy do światowej czołówki we wszystkich trzech obszarach objętych badaniem: czytaniu i interpretacji, matematyce i rozumowaniu przyrodniczym.

O członkach założycielach Growing Europe CEE Business Council

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest największą instytucją finansową w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej. Na jej czele stoi PZU SA, którego tradycje sięgają 1803 roku, kiedy powstało pierwsze na ziemiach polskich towarzystwo ubezpieczeniowe. Od 2010 roku spółka PZU SA jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, na której od momentu swojego debiutu znajduje się w czołówce najwyżej wycenianych i najbardziej płynnych spółek. Grupa PZU zarządza ok. 300 mld zł aktywów i świadczy usługi dla 22 milionów klientów w pięciu krajach

Banca Comercială Română (BCR), podmiot Grupy Erste, to najważniejsza grupa finansowa w Rumunii, prowadząca działalność w obszarze bankowości uniwersalnej (bankowość detaliczna, korporacyjna i inwestycyjna, rynki skarbowych papierów wartościowych oraz rynki kapitałowe) i obejmująca specjalistyczne spółki działające na rynku leasingu, oszczędności emerytalnych i kredytów mieszkaniowych. BCR to największy rumuński bank pod względem wartości aktywów (ponad 15 mld euro), liczby klientów oraz wartości portfela produktów oszczędnościowych i kredytowych. BCR to także najważniejsza rumuńska marka finansowa pod względem poziomu zaufania klientów oraz według liczby klientów, dla których BCR jest głównym bankiem. Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i jednym z trzech największych banków uniwersalnych w Polsce z ok. 197 mld zł aktywów i kapitalizacją rynkową ok. 30 mld zł. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 5,5 mln klientów detalicznych. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej.

Bolt to wiodąca europejska platforma transportowa, której celem jest wspieranie wygodnych, szybkich i niezawodnych przejazdów w miastach. Szeroka oferta usług spółki obejmuje zamawianie przejazdów, mikromobilność, a także dostawy jedzenia. Firma założona przez Markusa Villiga rozpoczęła działalność w 2013 r. Obecnie należy do najszybciej rozwijających się platform transportowych w Europie i Afryce. Do grona jej inwestorów należą Daimler, Didi Chuxing, Korelya Capital oraz współzałożyciel TransferWise - Taavet Hinrikus. Bolt ma ponad 30 mln użytkowników w ponad 35 krajach na całym świecie.

BULPROS to globalna firma działająca w obszarze transformacji cyfrowej, a także jedna z najszybciej rozwijających się organizacji technologicznych, doceniona w prestiżowych rankingach, jak między innymi „Technology Fast 50 in CE” i „Technology Fast 500 in Europe, Middle East, and Africa” firmy Deloitte, zestawieniach Inc. 5000 Europe, Financial Times 1000 Europe, a także w raporcie firmy McKinsey „The rise of Digital Challengers”. Oferta firmy obejmuje rozwiązania cyfrowe, usługi w obszarze bezpieczeństwa cyfrowego, chmur obliczeniowych i wsparcia, usługi technologiczne i sprzedażowe, przeznaczone głównie dla branży finansowej i ubezpieczeniowej, sektora usług, telekomunikacji, przemysłu przetwórczego, sektora ochrony zdrowia i sprzedaży detalicznej.

Oferowana przez firmę Exponea platforma obsługi danych i tworzenia doświadczeń dla klientów pod nazwą Customer Data and Experience Platform (CDXP) przetwarza i analizuje wszystkie dane na temat klientów firmy, wzbogaca je i uzupełnia poprzez mechanizmy sztucznej inteligencji, a także umożliwia ich aktywne wykorzystanie dla potrzeb inteligentnego organizowania spójnych doświadczeń dla klienta we wszystkich punktach kontaktu w czasie rzeczywistym i na dużą skalę. Exponea otrzymała nagrodę G2Crowd jako najlepsza platforma obsługi danych klientów. Wspiera takie marki, jak River Island, Olukai czy Missguided, w ich klientocentrycznej misji.

Gedeon Richter Plc. z siedzibą w Budapeszcie na Węgrzech to wiodąca spółka farmaceutyczna w Europie Środkowo-Wschodniej rozwijająca swą działalność w Europie Zachodniej, Chinach i Ameryce Łacińskiej. Na koniec 2018 r. kapitalizacja spółki Gedeon Richter wynosiła 3,2 mld euro (3,6 mld USD). W tym samym roku jej skonsolidowane roczne przychody ze sprzedaży plasowały się na poziomie ok. 1,4 mld euro (1,6 mld USD). Portfolio produktów medycznych spółki obejmuje wiele istotnych obszarów, w tym produkty ochrony zdrowia kobiet czy leki stosowane w schorzeniach układu nerwowego i układu krążenia.

Grupa Triglav posiada 120 lat doświadczeń jako wiodąca grupa ubezpieczeniowa w Słowenii i jeden z liderów w Europie Południowo-Wschodniej, gdzie wzmacnia swoją pozycję i prowadzi dalszą ekspansję. Najważniejsze filary działalności grupy to ubezpieczenia i zarządzanie aktywami. Stabilność finansowa i rentowność Grupy Triglav znalazły odzwierciedlenie w rankingu na poziomie „A” przyznanym przez S&P oraz AM Best. Dominujący podmiot grupy, spółka Zavarovalnica Triglav, należy do największych i najbardziej płynnych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Lublanie.

Grupa OTP zapewnia rozwiązania finansowe najwyższej jakości, spełniając potrzeby niemal 20 mln klientów indywidualnych i korporacyjnych w 12 krajach regionu Europy Środkowo-Wschodniej za pośrednictwem sieci niemal 1700 oddziałów, 5000 bankomatów oraz kanałów internetowych i elektronicznych. Grupa OTP wyróżnia się jako jedna z europejskich grup bankowych o najwyższej kapitalizacji i płynności, stale zapewniając warunki niezbędne dla stabilnej działalności operacyjnej i dalszego rozwoju.

Prezi to globalny lider w dziedzinie narzędzi do komunikacji wizualnej. Dzięki nim użytkownicy, do których należą zarówno ludzie biznesu, jak i edukatorzy, mogą łatwiej dotrzeć do swoich odbiorców. Produkty Prezi są wyjątkowe i pozwalają użytkownikom prezentowanie treści na jednej platformie z wykorzystaniem dynamicznego ruchu i kontekstu przestrzennego, co wzmacnia zaangażowanie i zrozumienie. Firma Prezi powstała w 2009 r. i posiada biura w San Francisco, Budapeszcie i Rydze, łącząc społeczność 100 mln użytkowników – autorów największej w świecie bazy danych publicznych prezentacji. Do inwestorów Prezi należą Accel Partners, Spectrum Equity oraz konferencje TED.

Riko to międzynarodowa firma inżynieryjna tworząca kompleksowe rozwiązania technologiczne dla branży wytwórczej i energetycznej, ochrony środowiska, systemów logistycznych oraz budownictwa. Riko zapewnia zintegrowane rozwiązania wykorzystujące efektywne, nowoczesne i ekologiczne technologie w różnych sektorach, jak motoryzacja, produkcja ciągników, kolejnictwo i lotnictwo, a także energetyka, ochrona środowiska, logistyka i budownictwo.

UiPath jest liderem epoki automatyzacji promującym koncepcję robota dla każdego i wspomagającym wpajanie robotom nowych umiejętności w oparciu o technologie sztucznej inteligencji i maszynowego uczenia się. Dzięki powszechnym, bezpłatnym szkoleniom UiPath promuje umiejętności ery cyfrowej wśród milionów ludzi na całym świecie, wspierając wydajność i efektywność w biznesie, zaangażowanie pracowników oraz doświadczenia konsumentów.