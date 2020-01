Prezydent: potrzebny skok w nową erę gospodarczą

Dzisiaj potrzebny kolejny skok, skok w nową erę gospodarczą, skok w erę gospodarki − jak to nazywają w tej chwili − 4.0, gospodarki nowoczesnej, gospodarki, która będzie kolejną erą rozwoju przemysłowego świata, a my chcemy w tym rozwoju przemysłowym świata wziąć odważnie udział. Mało, powiem więcej: chcemy być w awangardzie tego rozwoju, chcemy być wśród tych, którzy będą na jego przedzie – mówił prezydent RP, Andrzej Duda otwierając w czwartek w Stalowej Woli wyjątkową wystawę „Od COP do Gospodarki 4.0”, której towarzyszyła prezentacja Wystawców PWG.

Polska Wystawa Gospodarcza to inicjatywa prezydenta Dudy nawiązująca do tradycji Powszechnych Wystaw Krajowych, które odbywały się w latach 20. XX wieku w niepodległej Polsce.

W czasie obchodów 100-lecia niepodległości prezydent RP przywrócił ideę wystaw prezentujących potencjał polskiej gospodarki. W nowej hali produkcyjno-magazynowej – inwestycji zrealizowanej przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. swoje produkty zaprezentowali finaliści konkursu PWG wskazani przez Prezydencką Kapitułę Gospodarczą w pracach której udział brali przedstawiciele polskich uczelni ekonomicznych, profesorowie i eksperci, a także redaktor naczelny „Gazety Bankowej” i portalu wGospodarce.pl, Maciej Wośko. Kapituła wskazała polskie firmy, których produkty wyróżniają się innowacyjnością, nowoczesnymi rozwiązanymi, a także nawiązują do tradycji polskich producentów.

Polską Wystawę Gospodarczą uroczyście otworzył prezydent RP Andrzej Duda, który objął ją patronatem.

W trakcie uroczystości odbył się m.in. panel dyskusyjny na temat przemian gospodarczych na przestrzeni prawie stu lat „Od COP do Gospodarki 4.0”. Wzięli w nim udział przewodniczący Kapituły PWG prof. Piotr Wachowiak, marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, prezes Huty Stalowa Wola Bartłomiej Zając, przedstawiciel start-upu firmy Astronika. W uroczystości wzięli udział także minister Adam Kwiatkowski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Rafał Weber – wiceminister infratsruktury, a także Paweł Kolczyński, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu.

W ekspozycji w Stalowej Woli bierze udział blisko 70 firm. Wystawcy reprezentują przemysł ciężki, innowacyjny, ale także branże lekkie, spożywcze, czy innowacyjne start-upy.

To, co dzisiaj tutaj staramy się zrealizować – zwłaszcza w ostatnich latach – to jest kolejny skok. Dlatego, że samo powstanie Centralnego Okręgu Przemysłowego było skokiem, który – niestety – został przerwany przez II wojnę światową – mówił prezydent Andrzej Duda.

Prezydent odwiedził wszystkie stoiska wystawców PWG, przekazał uczestnikom oryginalne certyfikaty, znalazł też czas na chwilę rozmowy na temat wszystkich prezentowanych na wystawie produktów, innowacji, wynalazków.

To jest ważny czas dla naszego kraju, te rocznice, które obchodzimy: stulecie odzyskania niepodległości, stulecie kształtowania się granic II Rzeczypospolitej – aż do 2023, bo wtedy będzie zamknięcie okresu obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, upamiętniające powrót Górnego Śląska do Polski po trzecim powstaniu śląskim, po czynie zbrojnym ludu śląskiego, który chciał być częścią Rzeczypospolitej i – w wyniku swojego bohaterstwa i uporu – stał się nią – mówił prezydenta Andrzej Duda do licznie zgromadzonych na wystawie mieszkańców Podkarpacia, Stalowej Woli i przedsiębiorców z całej Polski.

I dzisiaj, Proszę Państwa, mówimy o kolejnym przełomie, mówimy o kolejnym etapie rozwoju gospodarczego. Chciałbym, żebyśmy mogli śmiało powiedzieć: tak, właśnie na stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości ten przełom nastąpił. To właśnie wtedy wyrwaliśmy się z tego, co nazywamy pułapką średniego dochodu, to właśnie wtedy polskie społeczeństwo zaczęło dynamicznie się rozwijać w znaczeniu gospodarczym, ludzie zaczęli być coraz zamożniejsi, produkcja coraz nowocześniejsza, przestaliśmy być montownią, a staliśmy się państwem o nowoczesnej gospodarce, własnej gospodarce, w której powstają i wykorzystywane są najnowocześniejsze technologie, w których produkuje się nowoczesne, ogromnie skomplikowane urządzenia, maszyny – wszystko to, co jest dzisiaj tak ważne dla rozwoju współczesnej gospodarki i rozwoju rzeczywiście silnego przemysłu. Jeżeli mówimy o silnej Polsce – a ja chcę bardzo mocno mówić o silnej Polsce i chcę, żeby się ona taką stawała − to jest to przede wszystkim państwo, które jest oparte na mocnej, silnej gospodarce. To musi być jej fundament.