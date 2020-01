Rząd pomajstruje przy OFE

Zmniejszenie limitu zaangażowania funduszy zarządzających Indywidualnymi Kontami Emerytalnymi w akcje spółek giełdowych - taka zmiana może być wprowadzona do projektu ustawy dot. przeniesienia środków z OFE na IKE - mówi wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

Minister wyjaśnił, że z sygnałów, które wysyłają przedstawiciele towarzystw zarządzających OFE wynika, że zaangażowanie funduszy w akcje jest obecnie średnio o 3 punkty proc. mniejsze w stosunku do momentu przygotowania projektu.

Jak powiedział Buda:

Z dotychczasowych prac i rozmów na ten temat w Sejmie wynika, że jedną ze zgłoszonych poprawek poselskich może być zmniejszenie tych limitów właśnie o ok. 3 punkty proc. rocznie. W przypadku jej przyjęcia przez Izbę oznacza to, że w tym roku minimalny limit zaangażowania w akcje wyniósłby 85 proc., natomiast w 2029 roku - 74 proc.

Podkreślił, że „jest to niewielka zmiana, która ma na celu wyrównanie tzw. bazy”.

Jak wyjaśnił:

Chodzi o to, żeby Specjalistyczne Fundusze Inwestycyjne Otwarte, które będą zarządzać nowymi IKE, nie były zmuszone dokupować na siłę akcji po to, by zrealizować narzucony ustawą limit

Projekt ustawy dot. przeniesienia środków z OFE na IKE jest obecnie procedowany w Sejmie. Zakłada, że ok. 154 mld zł pieniędzy zgromadzonych w OFE zostanie przekazanych na Indywidualne Konta Emerytalne lub do ZUS. Przekazanie pieniędzy z OFE do IKE nastąpi automatycznie, natomiast ci, którzy zdecydują się na ZUS będą musieli złożyć deklarację. Uczestnicy OFE będą mieli czas na podjęcie decyzji od 1 czerwca do 1 sierpnia 2020 roku. Zgodnie z projektem ustawy przekazanie środków nastąpi 27 listopada 2020 roku. Automatycznie do ZUS przekazane zostaną pieniądze zgromadzone w OFE przez osoby, które do 2 października 2021 r. osiągną wiek emerytalny. Środki przekazane na IKE będą dziedziczone i będzie je można wypłacić po osiągnięciu wieku emerytalnego bez dodatkowych podatków i kosztów. Pieniędzy, które trafią do ZUS na konto podstawowe, jak dotychczas, dziedziczyć nie będzie można.

Z tytułu przekształcenia OFE w IKE wnoszona będzie opłata odpowiadająca wartości 15 proc. aktywów netto OFE - równoważna efektywnej minimalnej stopie opodatkowania emerytur wypłacanych z ZUS. Do jej zapłaty, w dwóch transzach (w 2020 i 2021 r.) będą zobowiązane specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte. Środki z tej opłaty trafią do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i będą mogły być przeznaczone wyłącznie na obsługę zobowiązań FUS. Pierwsza transza środków z tytułu opłaty przekształceniowej zostanie przekazana przez SFIO do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych do dnia 11 grudnia 2020 roku, druga - do dnia 31 października 2021 roku. Natomiast pieniądze osób, które wybiorą ZUS, trafią do Funduszu Rezerwy Demograficznej. W zarządzanie tymi środkami zostanie włączony Polski Fundusz Rozwoju SA.

Prowadzące IKE specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, powstałe z przekształcenia OFE, będą inwestowały na rynku kapitałowym z odpowiednim określeniem poziomu ryzyka. Będzie też specjalny mechanizm przenoszenia aktywów do subfunduszu bardziej pasywnego, mniej podatnego na wahania rynku, w ciągu 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

Projekt zakłada, iż środki zgromadzone na IKE będą prywatną własnością oszczędzającego i nie będą mogły stanowić przedmiotu transferu do budżetu państwa. Ustawa ma wejść w życie 1 czerwca 2020 roku.

PAP/ as/