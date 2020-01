PGE też wymieni zarząd

Rada nadzorcza Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na członków zarządu XI wspólnej kadencji, podała spółka.

Przedmiotem konkursu są stanowiska prezesa, wiceprezesa ds. finansowych, wiceprezesa ds. operacyjnych, wiceprezesa ds. handlowych, wiceprezesa ds. korporacyjnych i wiceprezesa ds. innowacji, podano w ogłoszeniu.

Termin przyjmowania zgłoszeń mija 31 stycznia 2020 r. o godz. 15:00 czytamy dalej.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami dopuszczonymi do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zaplanowano na 11-12 lutego 2020 r.

Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30% odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 25,95 mld zł w 2018 r.

ISBnews, DS