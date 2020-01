Rząd znalazł sposób na nadwyżki węgla w kopalniach

W ciągu kilku dni powinien powstać centralny magazyn rezerw węgla energetycznego, do którego mają trafiać nadwyżki, tak by nie powodować zastoju w kopalniach - poinformował w piątek wiceminister aktywów państwowych Adam Gawęda. Dodał, że zapasy węgla w kopalniach przekraczają 3 mln ton.

Sytuacja w polskich kopalniach jest stabilna. Ministerstwo Aktywów Państwowych podjęło działania, by we wszystkich kopalniach odblokować zapasy, tak by można było prowadzić bezpieczną działalność, wydobycie przekazał wiceminister na piątkowej konferencji prasowej.

Gawęda poinformował, że trwają rozmowy ze spółkami wydobywczymi i energetycznymi na temat stworzenia centralnego magazynu węgla energetycznego, który ma zaspokoić potrzeby energetyki, a także umożliwić dalsze wydobycie węgla przez kopalnie.

Pytany przez dziennikarzy, kiedy miałby on powstać, odpowiedział, że ma się to wydarzyć „w najbliższym czasie, kilku dni”. Dodał, że miałby on zmagazynować ok. 1 mln to węgla.

Gawęda poinformował, że obecnie zapasy węgla w kopalniach przekraczają 3 mln ton, a w energetyce ok. 1 mln ton. Zwrócił uwagę, że wynika to m.in. z ciepłej zimy.

Wiceminister dodał, że w porównaniu do 2018 roku istotnie zmniejszył się import węgla w 2019 roku (o blisko 3 mln ton).

Ministerstwo odpowiadając na interpretację poselską niedawno informowało, że od stycznia do września 2019 r. Polska sprowadziła 8 mln ton węgla z Rosji. Dodano, że w tym samym okresie import węgla kamiennego ogółem wyniósł 12,3 mln ton, a krajowe wydobycie to 46 mln ton.

Gawęda dodał w rozmowie z dziennikarzami, że decyzja w sprawie ewentualnej zmiany projektu budowy elektrowni w Ostrołęce, jeśli miałaby zostać podjęta, to powinna zapaść jak najszybciej.

Czy nastąpią zmiany, to się okaże po uzgodnieniach inwestorów (…) Inwestycja jest realizowana. Ewentualna zmiana projektu, jeśli miałaby nastąpić warunkowana jest tym, że inwestycja trwa. W związku z tym decyzja musiałaby być podjęta jak najszybciej powiedział wiceminister.

