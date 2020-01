Orban ukróci wypłaty odszkodowań dla więźniów

Premier Węgier Viktor Orban zapowiedział w piątek zawieszenie wypłat odszkodowań przyznawanych więźniom za złe warunki panujące w więzieniach. Powiedział o tym w Radiu Kossuth.

Orban zarzucił adwokatom, że robią „biznes”, wykorzystując „pojemne i absurdalne” unijne przepisy dotyczące warunków odbywania kary pozbawienia wolności.

Ponieważ liczba (więźniów, którym przyznano odszkodowania) przekroczyła 10 tys. i chyba już nawet osiągnęła 12 tys., a wypłacona suma wyniosła 10 mld ft (30 mln euro), to rząd uważa, że trzeba położyć temu kres - powiedział Orban.

Moim zdaniem jest to nadużywanie prawa. A jeśli rząd stwierdza nadużywanie prawa, to trzeba natychmiast zawiesić wypłaty (odszkodowań), i to zrobimy. Niezwłocznie zwrócimy się do parlamentu, żeby zmienili przepisy - oznajmił.