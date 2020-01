„Sieci”: Jak sędziowie chronią eSBeków

W nowym wydaniu tygodnika „Sieci” szokujące ustalenia: seria wyroków lekceważących konstytucję i ustawę dezubekizacyjną, cudaczne argumenty i kpiny z prawa – byle tylko przywrócić wysokie emerytury – ujawniają Marek Pyza i Marcin Wikło.

Dziennikarze piszą o projekcie ustawy klubu Lewicy zmieniającym tzw. ustawę dezubekizacyjną z 2016 r. Zwracają uwagę, że obowiązujące obecnie prawo odbiera przywileje (a nie środki do życia) byłym funkcjonariuszom SB.

W Senacie ma zostać niebawem przedstawiony projekt klubu Lewicy zmieniający tzw. ustawę dezubekizacyjną z 2016 r. Dzięki niej byli pracownicy służb specjalnych i mundurowych PRL otrzymują niższe emerytury za okres „służby na rzecz totalitarnego państwa”. Prawo odbierające funkcjonariuszom aparatu Polski Ludowej nienależne przywileje nie podoba się politykom SLD, którzy bronią dawnych esbeków niezależnie od tego, jak bardzo byli zaangażowani w komunistyczny system. Podnoszą argumenty o „równości wobec prawa” i potrzebie „gwarancji należytego zabezpieczenia społecznego”. Przypomnijmy jednak, że nikt nie pozbawia byłych funkcjonariuszy służb PRL środków do życia, ich świadczenia są jedynie obniżane – z sum nierzadko pięciocyfrowych do ok. 2 tys. zł. Emerytury i renty byłych funkcjonariuszy MO czy SB nie mogą przekraczać średniego świadczenia wypłacanego przez ZUS” - przypominają Marek Pyza i Marcin Wikło w materiale „Toga w togę z esbekami”.

Michał Karnowski w artykule „Totalne starcie” komentuje toczącą się kampanię prezydencką.

Z dwóch kluczowych cech kampanii prezydenckich w Polsce jedna przemawia na rzecz reelekcji Andrzeja Dudy, druga niesie największe niebezpieczeństwo. Pierwsza to walory osobiste polityka, ważniejsze niż w jakichkolwiek innych wyborach. Wybierając w głosowaniu powszechnym głowę państwa, akceptujemy bądź odrzucamy bowiem kandydata w sposób dużo bardziej intymny niż w przypadku elekcji parlamentarnej, samorządowej, europejskiej. Mniej w tym akcie szyldu partyjnego, więcej spojrzenia w oczy człowieka. Relacja z kandydatem na prezydenta, a później prezydentem jest wyjątkowo bezpośrednia, mniej niż zwykle związana pętami wcześniejszych wyborów, partyjnych sympatii, nawet przekonań ideologicznych – ocenia Karnowski.

W wywiadzie „Kłamstwa Putina nie mają podatnego gruntu” Marcin Fijołek pyta Pawła Ukielskiego o ostatnie kłamstwa Putina. „Po co Putin to robi? Po co oskarża Polskę o udział w wywołaniu II wojny światowej?” – pyta Fijołek. - Może to zabrzmieć paradoksalnie, ale uważam, że ostatnie działania rosyjskie: agresywne i brutalne w sferze pamięci, mimo wielkiej machiny propagandowej są kontrproduktywne i nie mają żyznej gleby także na zachodzie Europy. Słowa Putina powodują, że temat staje się nośny, wypowiadają się kolejni politycy, historycy, intelektualiści i do szerszych rzesz społeczeństw na Zachodzie dociera prawdziwy obraz przyczyn wybuchu II wojny światowej – zauważa dr Paweł Ukielski, Wicedyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego.

O budowaniu Trójmorza, wzmacnianiu NATO i wspólnoty Zachodu oraz o zmianie układu sił w Europie rozmawia Jakub Maciejewski z Pawłem Solochem, szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego („Są ośrodki, które chcą destabilizacji naszego kraju”). Soloch pytany jest m.in. o bezpieczeństwo Polski i naszych wschodnich sąsiadów. - Z Litwą i Ukrainą budujemy pozytywne relacje. Prezydenci Polski, Litwy i Ukrainy wspólnie obchodzili 450-lecie unii lubelskiej. Odwołanie się do wspólnego dziedzictwa jest novum w naszych relacjach i wierzę, że stanie się pozytywnym precedensem.

Grzegorz Górny w artykule „Dwaj papieże: to nie film, to już życie” pisze o relacjach między papieżem Franciszkiem i Benedyktem XVI. - Zamieszanie wokół książki sygnowanej imieniem Benedykta XVI rodzi pytania o wzajemne relacje między obu papieżami. Ale pytań jest więcej. Najważniejsze dotyczy przyszłości kapłańskiego celibatu - zauważa Grzegorz Górny.

W tygodniku przeczytać można komentarze bieżących wydarzeń pióra Katarzyny Zybertowicz, Aliny Czerniakowskiej, Jerzego Jachowicza, Wiktora Świetlika, Aleksandra Nalaskowskiego, Wojciecha Reszczyńskiego, Bronisława Wildsteina, Andrzeja Rafała Potockiego czy Marty Kaczyńskiej-Zielińskiej.

