Budowę południowej obwodnicy Chełma (Lubelskie) zapowiedział w niedzielę wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Poinformował też, że jeszcze w tym roku będzie rozpisany przetarg na budowę północnej obwodnicy tego miasta, w ciągu drogi ekspresowej S12.

Sasin poinformował w niedzielę na konferencji prasowej w Chełmie o przygotowaniach do nowej inwestycji.

Prowadzimy bardzo intensywne prace nad realizacją południowej obwodnicy Chełma, aby ruch kierunku Hrubieszowa i przejścia granicznego z Ukrainą w Zosinie mógł omijać centrum miasta - powiedział wicepremier.

Dyrektor lubelskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Mirosław Czech powiedział, że według wstępnych analiz południowa obwodnica Chełma miałaby ok. 7,6 km długości. Szacunkowy koszt tej inwestycji to około 150 mln zł. „Droga przebiegłaby w większości po gruntach stanowiących własność samorządu i Skarbu Państwa () Możemy już pod koniec tej kadencji samorządu wbijać łopatę i wejść w etap realizacji tego przedsięwzięcia” - powiedział Czech.

Prezydent Chełma Jakub Banaszek poinformował, że na jednej z najbliższych sesji rady miasta będzie zaprezentowana koncepcja założeń realizacji tej inwestycji. „Będziemy wnioskować, żeby zabezpieczyć w budżecie środki na realizację projektu tej inwestycji” - zaznaczył.

Jego zdaniem obwodnica jest bardzo potrzebna dla usprawnienia komunikacji w mieście, ale też stworzy nowe tereny inwestycyjne i da możliwości rozwoju Chełma. „Miasto samo z siebie takich środków nie ma, ale przy wsparciu rządowym możemy ta inwestycję zrealizować” - dodał Banaszek.

Wicepremier Sasin przypomniał że trwają już prace przy budowie północnej obwodnicy Chełma, która będzie przebiegać w ciągu drogi ekspresowej S12.

Jeszcze w tym roku będzie rozpisany przetarg na budowę obwodnicy - zapowiedział. Obwodnica północna Chełma ma kosztować 692 mln zł.

Natomiast przetarg na budowę drogi S12 od miejscowości Piaski do granicy z Ukrainą w Dorohusku - jak poinformował wicepremier - zostanie rozpisany w 2021 r. Sasin przypomniał, że jeszcze do ubiegłego roku inwestycja ta była na liście rezerwowej, a obecnie ma zabezpieczone finansowanie w wysokości 2,5 mld zł.

Wskazywał też na inne inwestycje związane z budową w Lubelskiem dróg ekspresowych S12, S17, S19, co do których - jak podkreślał - „jest zapewnione finansowanie, ale też rozpisany harmonogram realizacji”.

Poinformował, że w maju 2021 r. zostanie rozpisany przetarg na realizację w trybie „projektuj i buduj” drogi ekspresowej S17 na odcinku od miejscowości Piaski do granicy z Ukrainą w Hrebennem. Koszt tej inwestycji to ok. 4,7 mld zł.

Sasin przypomniał też, że trwa już budowa drogi ekspresowej S19 - Via Carpatia. „Do końca przyszłego roku zostanie już uruchomiony odcinek pomiędzy Lublinem a Janowem Lubelskim” - zapowiedział. Jak dodał, w przyszłym roku planowane jest rozpisanie przetargów na realizację S19 na odcinkach od Lublina do granicy z woj. mazowieckim. „Będzie to oś komunikacyjna północ-południe przebiegająca przez woj. lubelskie” - zaznaczył.

Wicepremier podkreślił, że wiele z realizowanych obecnie inwestycji - jak np. obwodnica Chełma czy Via Carpatia - były planowane dawno i przygotowywane do realizacji za czasów rządów PiS w latach 2005-2007, ale potem w okresie rządów PO-PSL zostały odłożone i „zamrożone”. „Nie dostrzegano, że te ziemie potrzebują bardzo mocnego prorozwojowego impulsu. My to dostrzegamy i dlatego konsekwentnie realizujemy plan budowy dróg na teranie woj. lubelskiego” - powiedział Sasin.

PAP, KG