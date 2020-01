Książę Harry jednak żałuje zerwania z koroną?

Brytyjski książę Harry powiedział w niedzielę, że konieczność rezygnacji z obowiązków członka rodziny królewskiej, co zostało uzgodnione z królową Elżbietą w ramach porozumienia na temat przyszłej roli jego i księżnej Meghan, bardzo go zasmuciła.

W wydanym w sobotę wieczorem przez Pałac Buckingham oświadczeniu królowa ogłosiła, że Harry i Meghan nie będą już używać tytułów „Ich Królewskich Wysokości” (HRH), ani nie będą otrzymywać środków publicznych na pełnienie obowiązków członków rodziny królewskiej.

Zawarte porozumienie, które wejdzie w życie wiosną, ma zakończyć kryzys wywołany przez książęcą parę na początku stycznia niespodziewanym ogłoszeniem, że zamierzają ograniczyć obowiązki członków rodziny królewskiej, zarabiać na siebie i dzielić czas między Wielką Brytanią a Ameryką Północną.

W wystąpieniu, które Harry - jak pisze Reuters, wyraźnie przybity - wygłosił w siedzibie organizacji charytatywnej Sentebale, przyznał on, że ostateczne ustalenia nie są takie, jakich chciał.

Książę, będący szóstym w kolejce do tronu powiedział:

Jak dodał:

Zaakceptowałem to wiedząc, że to nie zmieni tego, kim jestem, ani jak bardzo jestem zaangażowany. Ale mam nadzieję, że pomoże to wam zrozumieć, co się stało, że postanowiłem wycofać się ze wszystkiego, co kiedykolwiek znałem, by zrobić krok naprzód w kierunku tego, co, mam nadzieję, może być spokojniejszym życiem