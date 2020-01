Zmowa ws. lisa

European Financial Corp nie zwraca kosztów, które wynoszą od 1500 zł do 10 tys. zł. Tymczasem zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim, jeśli nie dojdzie do zawarcia umowy, konsument ma prawo do zwrotu wszystkich opłat. To już trzecie ostrzeżenie konsumenckie wydane przez UOKiK. Przedsiębiorca działa na terenie całej Polski.