Jesień życia w Polsce ma być lepsza

Wielka solidarność międzypokoleniowa powoduje, że rząd dba o seniorów - powiedziała w poniedziałek minister rodziny Marlena Maląg na otwarciu Dziennego Domu Senior Plus w wielkopolskich Kraszewicach. W Polsce powstało już 800 takich obiektów.

W poniedziałek minister rodziny Marlena Maląg uczestniczyła w uroczystości otwarcia Dziennego Domu Senior Plus przy ul. Wieluńskiej w wielkopolskich Kraszewicach.

Wielka solidarność międzypokoleniowa powoduje, że rząd dba o seniorów, czego dowodem są programy - Senior plus, Aktywność Społeczna Osób Starszych i przede wszystkim stałe programy, aby seniorom żyło się lepiej, czyli 13. emerytura, która będzie wypłacana co roku” - powiedziała minister.

Na ten cel - jak przypomniała minister - w budżecie zabezpieczono 12 mld zł. Zostaną one wypłacone w kwietniu i każdy emeryt dostanie 1220 zł brutto, czyli do ręki 981 zł.

Jak poinformowała Maląg, od 1 marca rusza waloryzacja rent i emerytur na poziomie kwotowo-procentowym, a to oznacza, że emeryci, którzy mają świadczenia na poziomie niższym niż 2160 zł, zyskają.

Wyjaśniła, że przy emeryturze, rencie i całkowitej niezdolności do pracy minimalna kwota waloryzacji będzie wynosiła 70 zł, a wskaźnik to 3,24 procent.

Na waloryzacji - zdaniem minister rodziny - skorzysta ponad 6 mln emerytów i rencistów, którzy pobierają najniższe świadczenia.

To jest troska rządu i podziękowanie za to, co starsi ludzie zrobili dla młodego pokolenia - za wychowanie dzieci, wnuków. Warto wspomnieć, że tylko u nas w Polsce tak naprawdę 50 procent naszych babć i dziadków zajmuje się wychowaniem wnuków, a tak na świecie nie jest” - powiedziała Marlena Maląg.

Podkreśliła, że rząd stara się zadbać o to, aby jesień życia ludzi starszych była lepsza, czego dowodem są też dzienne domy seniora i kluby.

Jest wielka potrzeba powstawania w kraju tego typu miejsc. W 2015 r. było ich niespełna 200, obecnie jest ich w kraju 800” - podkreśliła minister Maląg.

Na utworzenie dziennych domów senior plus w 2019 r. wydano z budżetu państwa 80 mln zł. Tyle samo zaplanowano na 2020 r.

Dzienny Dom Senior Plus przy ul. Wieluńskiej w Kraszewicach powstał w miejscu starego przedszkola. Modernizacja obiektu pochłonęła łącznie 360 tys., z czego dotacja z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyniosła 240 tys. zł.

Do kraszewickiego domu seniora przyjęto maksymalną liczbę - 15 osób w wieku od 60 do 80 lat. Podopieczni mają zapewnioną codziennie trwającą osiem godzin opiekę, do ich dyspozycji są opiekunka, pielęgniarka, rehabilitant i psycholog. Podczas pobytu mają zapewnione śniadanie i obiad.

Udało się stworzyć miejsce spotkań, integracji, aktywizacji, rozwoju pasji i twórczości. Troska o was to nasza wspólna sprawa, bo osoby starsze to nasze najbliższe otoczenie, jak nasi rodzice i dziadkowie - powiedział do zgromadzonych wójt Kraszewic Konrad Kuświk. Czuję się potrzebna, tu jest super, tu jest Europa - oświadczyła w rozmowie z PAP podopieczna Stanisława Zubych.

Obecna na uroczystości wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska poinformowała, że w Wielkopolsce uruchomiono już 36 podobnych placówek, z których korzysta 990 emerytów i rencistów.

