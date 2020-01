PAIH z rekordowymi inwestycjami na ponad 2,9 mld euro

Polska Agencja Inwestycji i Handlu obsłużyła w 2019 r. 56 projektów inwestycyjnych o rekordowej wartości 2,9 mld euro, większość dotyczy wysokich technologii - poinformowała PAIH. Najbardziej zaangażowani są inwestorzy z USA i Niemiec

W 2019 roku łączna wartość inwestycji, co do których inwestorzy podjęli pozytywną decyzję o lokalizacji w Polsce, czyli potwierdzili chęć zainwestowania w naszym kraju, rozpoczynając tym samym proces inwestycyjny wyniosła blisko 3 mld euro, tj. ok. 13 mld zł - wskazała Grażyna Ciurzyńska, p.o. prezes PAIH. Dodała, że np. w 2015 r. był to niecały miliard euro, a w 2018 r. - 2,13 mld euro. Jak zaznaczyła, wspieranie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych jest jednym z głównych zadań PAIH.