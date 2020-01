Davos: Polskie firmy będą konkurencję... wykupywać

Podczas Światowego Forum Gospodarczego w Davos będę rozmawiał m.in. o możliwościach kupowania przez polskie firmy swoich konkurentów w zachodniej Europie; mamy zaplanowany szereg spotkań z inwestorami - powiedział dziennikarzom w Tokio premier Mateusz Morawiecki.

Premier, który od poniedziałku przebywa z dwudniową wizytą w stolicy Japonii, pytany o udział w 50. Światowym Forum Gospodarczym w Davos odpowiedział, że ma zaplanowane wiele spotkań, również z inwestorami:

Dodał też:

Japońscy inwestorzy szukają w Polsce partnerów do inwestycji tutaj, w Japonii i podobnie co roku w Davos, bo to już któreś z kolei, na którym będę, widać, że Polska jest również pewnym partnerem, który jest coraz istotniejszy dla firm na całym świecie do tworzenia wspólnych przedsięwzięć, również takich, które wiążą się z zakupem firm zagranicznych przez firmy polskie