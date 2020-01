Trump chwali się w Davos sukcesami

Prezydent USA Donald Trump wykorzystał rozpoczęcie we wtorek Światowego Forum Gospodarczego na wychwalanie sukcesów gospodarczych swego kraju. W Davos przemawiał w dniu, w którym Senacie w Waszyngtonie rozpoczynają się wysłuchania w procesie ws. impeachmentu.

Trump, który uczestniczy po raz drugi w spotkaniu przywódców politycznych i biznesowych w Davos w Szwajcarii, oznajmił, że ostatnie porozumienia handlowe z Chinami i Meksykiem są wzorcowe dla XXI wieku.

Czas na sceptycyzm zakończył się” - powiedział amerykański prezydent i podziękował biznesmenom za powrót inwestycji i zakładów przemysłowych do USA.

Trump przypomniał zebranym, co mówił w Davos przed dwoma laty, na początku swojej prezydentury. „Powiedziałem wam, że zapoczątkowaliśmy wielki powrót Ameryki. „Dziś z dumą ogłaszam, że Stany Zjednoczone przeżywają boom gospodarczy, jakiego świat nigdy wcześniej nie widział” - oświadczył.

Dla każdej firmy szukającej miejsca na osiągnięcie sukcesu - nie ma lepszego miejsca niż USA dodał.

Przypomniał, że Stany Zjednoczone były w znacznie lepszej sytuacji ekonomicznej, niż się spodziewał, obejmując urząd prezydenta przed trzema laty.

Trump mówił także o rekordowo niskim bezrobociu w USA, zyskach na giełdzie i milionach osób wydobytych ze stanu bezrobocia.

Amerykański prezydent ma się na marginesie Forum spotkać z przywódcami Iraku, Pakistanu, Szwajcarii i władz kurdyjskiej części Iraku. Po raz pierwszy spotka się też z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen.

Zgromadzeni licznie w Davos dziennikarze zadawali prezydentowi Trumpowi pytania o jego proces parlamentarny w Waszyngtonie. Trump oskarżony jest przez Izbę Reprezentantów o nadużycie władzy i obstrukcję śledztwa w tej sprawie, co zdaniem oskarżycieli zasługuje na impeachment.

W odpowiedzi na pytanie, dlaczego nie ma go w Waszyngtonie, prezydent odpowiedział:

Przyjechaliśmy na spotkanie ze światowymi liderami, najważniejszymi ludźmi na świecie i omawiamy wielkie sprawy gospodarcze”. „Reszta to tylko farsa” - dodał. „To jest to samo polowanie na czarownice, które trwa od lat i, szczerze mówiąc, to wstyd”.