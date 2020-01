W którym kraju żyje się najlepiej? Ranking "2020 Best Countries"

Najnowszy raport „2020 Best Countries” stworzony przez BAV Group (spółka zależna VMLY&R), U.S. News & World Report i Wharton School of the University of Pennsylvania jest już dostępny. Odpowiada na wiele pytań. Który kraj jest najlepszym miejscem do życia, gdzie zanotowano największy wzrost gospodarczy, a które państwa mają jeszcze sporo do nadrobienia w kwestii równouprawnienia? Odpowiedzi znajdują się w publikacji. Best Countries Report.

Raport został podzielony na 9 osobnych dziedzin tworzących oddzielne subrankingi: atrakcyjność turystyczna, społeczeństwo, wpływy kulturowe, przedsiębiorczość, dziedzictwo kulturowe, wzrost gospodarczy, otwartość na biznes, pozycja na arenie międzynarodowej oraz jakość życia. Każdy subranking dotyczy innego obszaru, a ich zestawienie dało możliwość stworzenia ogólnego obrazu przebadanych państw oraz wyciągnięcia przekrojowych wniosków.

Polska wśród najlepszych krajów do rozpoczęcia kariery

W ogólnym zestawieniu Polska uplasowała się na 34 miejscu. Znaleźliśmy się także w TOP 5 krajów, w których warto rozpocząć karierę. W zestawieniu dotyczącym „Otwartości na Biznes” poprawiliśmy wynik i z 41 pozycji przeskoczyliśmy o 9 pozycji - zajmując 32 miejsce. Polska zajęła 20 miejsce w kategoriach: Najlepsze Miejsce do Wychowania Dzieci oraz Najbardziej Przejrzysty Kraj Pod Względem Praktyk Biznesowych.

Od ubiegłego roku największy wzrost (14 punktów) zanotowaliśmy pod względem Zmniejszenia Wskaźnika Biurokracji i wzrost w rankingu Liderów. Uplasowaliśmy się na 16 miejscu pod względem Dbałości o Środowisko oraz jako Miejsce Przyjazne Rodzinie, na miejscu 17 znaleźliśmy się jako państwo z Wykwalifikowaną Siłą Roboczą oraz Bezpieczne Miejsce do Życia.

Szwajcaria, Kanada i Japonia w czołówce raportu

W tegorocznej edycji raportu przebadano 73 państwa w różnych kategoriach: od wpływów ekonomicznych i siły militarnej po edukację i jakość życia, aby określić, które kraje mają największy wpływ i najsilniejszą pozycję na arenie międzynarodowej. W pierwszej piątce znalazły się również Niemcy i Australia. Wielka Brytania pojawia się na 6 miejscu, a USA awansowało o jedną pozycję - na 7 miejsce.

Spadek zaufania do USA

Mniej ufamy innym nacjom. Chociaż Stany Zjednoczone są postrzegane jako najpotężniejszy kraj na świecie, nie są darzone zaufaniem. Kanada jest postrzegana jako najbardziej godny zaufania kraj od czasu pierwszego raportu „Best Countries” z 2016 roku. W tym samym czasie postrzeganie USA jako kraju godnego zaufania obniżyło się do rekordowo niskiego poziomu 16,3 w skali 100-punktowej. Wielka Brytania również zanotowała spadek zaufania, podczas gdy Grecja, Korea Południowa i Hiszpania poprawiły swój dotychczasowy wynik.

Zmiana klimatu - widzimy, nie reagujemy

Istnieje globalny konsensus w sprawie skutków zmiany klimatu. Większość respondentów (87 porc.) zgadza się, że zmiana klimatu jest realna. Spośród 36 badanych krajów respondenci w Rosji potwierdzili świadomość zmian klimatu w najmniejszym stopniu (71%), natomiast współczynnik zgodności z tą tezą w Indonezji był najwyższy (97%) wraz z narodami afrykańskimi, w tym z Nigerii, Kenii i Południowej Afryki.

Technologia powodem globalnego niepokoju

Globalny niepokój związany z technologią utrzymuje się. Niemal 3 na 4 badanych (74proc.) sądzi, że duże firmy technologiczne, takie jak Facebook, Google i Amazon są zbyt silne, przez co znacząco kontrolują rynek, a mniej więcej tyle samo osób zgadza się, że technologia zastępuje miejsca pracy ludzi. Respondenci z Wielkiej Brytanii, Kanady i Australii najliczniej zgadzają się z ograniczaniem wpływu dużych korporacji technologicznych. W Japonii, która jest postrzegana jako siła napędowa technologii, tylko 31,5 proc. badanych zgadza się, że technologia zastępuje obszary pracy ludzi, a 55 proc. zgadza się, że wpływ gigantów technologicznych powinien być ograniczony.

Równość płci obowiązuje jedynie w teorii

Równość płci jest postrzegana pozytywnie, ale istnieje różnica między teorią a rzeczywistością. Dziewięćdziesiąt procent respondentów zgadza się, że kobiety powinny mieć takie same prawa jak mężczyźni. Jednocześnie, zapytani o to, czy reprezentanci wszystkich płci mają takie same możliwości ekonomiczne w swoich krajach, tylko 64% respondentów odpowiedziało twierdząco. 69% badanych uważa, że tradycyjny podział ról jest ważny ze społecznego punktu widzenia - uważa tak 73% mężczyzn i 66% kobiet. Metodologia badania

Metodologia „2020 Best Countries Report” wykorzystuje dane zebrane poprzez szerokie badania, na grupie ponad 20 000 liderów biznesu; osób z wykształceniem wyższym, z klasy średniej lub wyższej oraz grup reprezentatywnych mieszkańców poszczególnych krajów.

opr.DS