Andrzej Duda otworzył Dom Polski w Davos

Prezydent Andrzej Duda otworzył dziś oficjalnie Dom Polski w Davos. PZU i Pekao już po raz drugi zorganizowały miejsce poświęcone promocji Polski, jej gospodarki i całego regionu Trójmorza. Tegorocznym hasłem przewodnim Domu Polskiego jest #Growing Europe, obrazujące wzrost i potencjał inwestycyjny regionu. Debaty i panele organizowane w Domu Polskim z udziałem najważniejszych osobistości świata polityki i gospodarki zdominuje tym razem temat rozwoju i promocji naszej części Europy.

Prezydent Andrzej Duda, otwierając Dom Polski w Davos, powiedział, że to spełnienie pomysłu, któremu od początku gorąco kibicował i z którego jest szczególnie dumny. - To miejsce to dowód na to, że jesteśmy obecni i widzialni na świecie. Tym bardziej cieszę się, że organizacji podjęło się PZU i Bank Pekao. W tym miejscu wspólnie pokażemy siłę Trójmorza globalnym inwestorom – powiedział Prezydent Andrzej Duda.

PZU i Pekao ze swoim Domem Polskim już po raz drugi będą obecne podczas kluczowego spotkania międzynarodowego biznesu i przywódców politycznych w Davos. W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, Dom Polski – wspólna inicjatywa PZU i Pekao – znalazł się w ścisłym centrum konferencyjnego Davos pod adresem Promenade 58.

Podczas zaplanowanych paneli, dyskusji i debat pod wspólnym hasłem #Growing Europe poruszone zostaną kwestie związane z podtrzymaniem wysokiego tempa rozwoju 11 krajów Europy Środkowo-Wschodniej, które odpowiadają dziś za 20 proc. wzrostu gospodarczego całej UE oraz regionalnej współpracy, np. w ramach Inicjatywy Trójmorza – promującej międzynarodowe połączenia transportowe, energetyczne i cyfrowe naszej części Europy.

Goście Domu Polskiego porozmawiają m.in. o tym, jak stworzyć optymalne warunki dla rozwoju przedsiębiorstw w zaawansowanych technologicznie branżach, by wykorzystać potencjał 30 tysięcy start-upów na obejmującym łącznie 100 milionów osób rynku Europy Środkowej i Wschodniej.

Uczestnicy debat PZU i Pekao zastanowią się także nad nowym modelem rozwoju dla regionu w świetle powolnej utraty prostych przewag konkurencyjnych Polski i regionu EŚW, jak tańsza siła robocza czy napływ funduszy rozwojowych z Unii Europejskiej.

Dom Polski w Davos otwieramy w Davos już po raz drugi. Jest to inicjatywa ważna z punktu widzenia promocji osiągnięć gospodarczych Polski. To także świetna okazja do spotkań i rozmów na temat przyszłości współpracy gospodarczej w ramach naszej części Europy i w ramach Unii Europejskiej. Po trzecie, to miejsce dla polskim firm, które budują swoją pozycję międzynarodową do spotkania z międzynarodowym światem biznesu, polityki i nauki skomentował prezes PZU Paweł Surówka.

– Liczę, że Dom Polski na stałe wpisał się w krajobraz Davos i wspólnie z PZU w kolejnych latach ponownie będziemy bardzo aktywni na Światowym Forum goszcząc wielu wybitnych przedsiębiorców, ekonomistów i przywódców. W tym roku zastanowimy się wspólnie, jak podtrzymać wysokie tempo gospodarczego rozwoju Polski i regionu w obliczu nowych wyzwań związanych z rewolucją przemysłową 4.0 czy powszechną digitalizacją – powiedział prezes Pekao Marek Lusztyn. – Jesteśmy w Davos także dla polskich firm, które budowały sukces Polski ostatnich lat. Jako Bank Pekao chcemy być dla nich przewodnikiem i wsparciem finansowym na międzynarodowych rynkach, na które wychodzą, by zdobywać międzynarodowe doświadczenia i móc skuteczniej konkurować w zglobalizowanym świecie.

Gośćmi Domu Polskiego na tegorocznym Davos oprócz Prezydenta RP Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawickiego będą znani ekonomiści, w tym profesor Nouriel Roubini, przedstawiciele międzynarodowych korporacji i firm doradczych (np. Goldman Sachs, Microsoft, McKinsey, Deloitte), think-tanków (np., Atlantic Council) oraz polscy przedsiębiorcy, a także dziennikarze z Polski i międzynarodowi.

Światowe Forum Ekonomiczne w Davos to jedno z najważniejszych spotkań przedstawicieli świata biznesu i polityki. Gromadzi prezesów największych firm, szefów organizacji pożytku publicznego, intelektualistów i naukowców. Uczestniczy w nim większość prezydentów i premierów reprezentujących najbardziej rozwinięte kraje świata. W sumie, corocznie w Forum uczestniczy ok. 3000 reprezentantów pochodzących ze 110 krajów. W tym roku odbywa się jubileuszowa, 50. edycja Forum.

