Minister Sasin spotkał się w Davos z przedsiębiorcami

Wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin wziął udział w 50. Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. Podczas specjalnego briefingu wskazał na rosnący potencjał polskich firm na arenie międzynarodowej i podkreślił, że w ostatniej dekadzie Polska dołączyła do ekskluzywnego grona największych globalnych eksporterów.

W ciągu ostatniej dekady Polska dołączyła do ekskluzywnego grona największych światowych eksporterów dóbr i usług, co daje nam mocne podstawy do planowania coraz silniejszej obecności na rynku globalnym. Jeżeli my jako rząd zaadresujemy właściwie stojące przed nami geopolityczne wyzwania, to nie widzę przeszkód, aby firmy wyrosłe w Polsce i regionie kreowały nie tylko nasz, ale i unijny rozwój gospodarczy powiedział wicepremier Sasin.