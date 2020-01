157 lat temu wybuchło Powstanie Styczniowe

Złożeniem wieńców na dziedzińcu Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej oraz apelem pamięci, salwą honorową i okolicznościowymi przemówieniami przed Krzyżem Traugutta w Parku Traugutta stolica uczci w środę 157. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego.

Stołeczne obchody 157. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego rozpoczną się w południe na dziedzińcu Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej przed pomnikiem członków Rządu Narodowego Powstania Styczniowego, gdzie zostaną złożone wieńce. Następnie w siedzibie Muzeum odbędzie się wykład Jana Engelgarda „Walery Przyborowski - historyk Powstania Styczniowego”.

Jak powiedział Michał Cieślak z Muzeum X Pawilonu, oddziału stołecznego Muzeum Niepodległości:

Powstańców styczniowych przewinęło się przez rosyjskie więzienie śledcze w X Pawilonie Cytadeli ok. 10-12 tys., więc to była ogromna liczba. To stąd Rosjanie wysyłali ludzi tysiącami na Syberię. Także cały ostatni Rząd Narodowy Powstania na czele z Romualdem Trauguttem został aresztowany i przed egzekucjami był więziony właśnie w X Pawilonie. Z tego budynku wyruszyli na śmierć i na stokach Cytadeli zostali rozstrzelani. Misją Muzeum jest dbanie o pamięć, dlatego przypominamy o Powstaniu Styczniowym