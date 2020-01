Morawiecki w Davos: Zachęcamy do walki z rabunkiem VAT

Polska przyjeżdża na Forum w Davos z wielkim przesłaniem - zachęcamy społeczność biznesową i decydentów politycznych do walki z rabunkiem VAT na poziomie unijnym i walki z rajami podatkowymi - oświadczył premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu w wywiadzie udzielonym portalowi 300polityka.pl był pytany o udział w 50. Światowym Forum Gospodarczym w szwajcarskim Davos i o to, jakie stawia sobie cele w związku z tą wizytą.

Odpowiadając najprościej jak się da - ten sam (cel), co zawsze, czyli wykorzystać wszystkie szanse, jakie nadarzają się dla Polski”- odpowiedział.

Davos to swoista arena opinii. Polska przyjeżdża z wielkim przesłaniem - zachęcamy społeczność biznesową i decydentów politycznych do walki z rabunkiem VAT na poziomie unijnym i walki z rajami podatkowymi. I wzmacniamy nasz przekaz - czas rozpocząć zdecydowaną walkę z rajami podatkowymi, które tworzą globalne niesprawiedliwości, i które wymagają globalnej współpracy, by sobie z nimi poradzić. Te raje, czyli nadużycia i oszustwa są niestety również w Europie i w samej Unii Europejskiej, co czyni tę dyskusję jeszcze bardziej ciekawą - mówił Morawiecki.