Putin nie odpuszcza: Należy przedstawiać tylko prawdę

Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział w środę, że próbom fałszowania historii II wojny światowej powinno się przeciwdziałać „prawdą”, którą należy popierać argumentami. W tym kontekście wspomniał o planowanym ośrodku przedstawiającym dokumenty archiwalne.

Wspomniał o idei utworzenia ośrodka informacyjno-analitycznego opierającego się na dokumentach archiwalnych, materiałach fotograficznych i filmowych.

Zapewnimy szeroki dostęp do niego wszystkim chętnym w naszym kraju i za granicą - zapowiedział.

Zaznaczył, że w ośrodku powinni pracować „dobrzy specjaliści, którzy mogą potrzebne rzeczy przekazywać milionom ludzi w sposób wyrazisty i zrozumiały”.

Bardzo liczę na to, że będzie on działał w odpowiedni sposób. Jeśli chodzi o materiały archiwalne, to na pewno mamy ich więcej niż ktokolwiek - powiedział Putin.