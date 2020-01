Awaria dostępu do rejestrów państwowych

Trwająca od późnego przedpołudnia awaria dostępu do Systemu Rejestrów Państwowych powoduje utrudnienia w załatwianiu spraw obywatelskich w urzędach gmin - poinformował w środę PAP rzecznik Centralnego Ośrodka Informatyki Igor Ryciak. Dodał, że trwają prace nad usunięciem awarii.

Dziś od godziny 11.20 mamy problemy z dostępem do systemów informatycznych, przede wszystkim z dostępem do Systemu Rejestrów Państwowych. Intensywnie pracujemy nad tym, żeby jak najszybciej przywrócić dostęp do tych systemów - powiedział PAP Igor Ryciak.