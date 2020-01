Trump chce złożyć zeznania w procesie impeachmentu

Prezydent USA Donald Trump powiedział w środę, że chciałby, aby senacki proces ws. jego impeachmentu trwał dłużej, niż to obecnie się zakłada, by można było przesłuchać jak najwięcej świadków. Przed opuszczeniem Davos przyznał, że też chciałby złożyć zeznania.

„Chciałbym tam pójść i to zrobić. Chciałbym usiąść w pierwszym rzędzie i patrzeć na ich zepsute twarze” - powiedział o demokratycznych członkach Izby Reprezentantów, którzy w senackim procesie pełnią funkcję prokuratorów. Sam proces nazwał „mistyfikacją” i „złym wydarzeniem dla całego kraju”.

Amerykański prezydent podkreślił, że nie ma nic przeciwko powołaniu na świadków niektórych urzędników administracji państwowej, ale ich zeznania mogą zagrażać bezpieczeństwu narodowemu USA. Jako przykład podał swojego byłego doradcę ds. bezpieczeństwa narodowego Johna Boltona i sekretarza stanu Mike’a Pompeo.

Problem z Johnem (Boltonem) polega na tym, że jest to kwestia bezpieczeństwa narodowego” - zaznaczył Trump. Zwrócił jednak uwagę, że to nie on decyduje o powołaniu świadków i podkreślił odpowiedzialność Senatu w tej sprawie.