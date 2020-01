Kary dla byłych szefów Alma Market

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła kary pieniężne na Jerzego Mazgaja i Mariusza Wojdona, byłych członków zarządu Alma Market, za rażące naruszenia obowiązków informacyjnych przez spółkę w okresie, w którym pełnili oni swoje funkcje - poinformowała Komisja w komunikacie.

Na Jerzego Mazgaja została nałożona kara w wysokości 100 tys. zł, a na Mariusza Wojdona w wysokości 80 tys. zł.

KNF podała, że wydanie tej decyzji jest konsekwencją wcześniejszego ukarania spółki. Według Komisji, spółka publiczna rażąco naruszyła obowiązki informacyjne ponieważ nie ujawniła w sprawozdaniu za I półrocze 2016 roku między innymi „występowania istotnych niepewności dotyczących zdarzeń lub okoliczności, które mogą nasuwać poważne wątpliwości co do zdolności jednostki do kontynuowania działalności”.

Według Komisji zarząd Alma Market miał wiedzę o występowaniu okoliczności, które mogły wpłynąć na zdolność do kontynuowania działalności przez spółkę” - napisano w komunikacie.

(PAP), DS