Co wspólnego ma Elon Musk z Wiedźminem?

Kolejny samochód Tesli może mieć koło kierownicy slot na monety. A Elon Musk zapytał swoich klientów, czy wrzuciliby grosz, by zagrać w Wiedźmina w Tesli.

Elon Musk spytał fanów, czy chcieliby zagrać w Wiedźmina w Tesli. I nie chodzi tu wcale o to, by siedząc za kierownicą wyciągnąć z torby konsolę Nintendo Switch z odpalonym Switcherem. Elon Musk pyta konkretnie o to, czy jego fani chcieliby uruchomić ostatnią grę z serii Wiedźmin bezpośrednio na komputerze pokładowym jego samochodów marki Tesla.

Ponieważ serial The Witcher został ciepło przyjęty przez fanów, twierdzące odpowiedzi nie są zaskakujące. Po godzinie od pojawienia się wiadomości 84,5 proc. z ponad 100 tys. osób biorących udział w ankiecie przyznało, że chętnie „wrzuciłoby grosza” za taką możliwość. Nie dziwi więc, że Elon Musk wokół marki The Witcher robi szum właśnie dzisiaj.

Ostatnia gra z serii studia CD Projekt RED pojawiła się w sprzedaży w 2015 r., a serial na podstawie prozy Andrzeja Sapkowskiego wyemitowany został miesiąc temu, ale to nie szkodzi. Wczoraj gruchnęła w końcu wieść, że The Witcher jest na dobrej drodze, by zostać najchętniej oglądanym pierwszym sezonem na platformie Netflix.

I to właśnie o tego Netfliksa tu chodzi. Elon Musk wykorzystał swoje pytanie o grę wideo, której portu na samochody nikt na poważnie nie bierze, by przypomnieć, że auta jego firmy pozwalają odtwarzać materiały wideo z biblioteki Netfliksa.

Spider’s web, DS