Premier: zależy nam na wysokopłatnych miejscach pracy

Nasza polityka pozyskiwania inwestorów jest skuteczna - ocenił w czwartek w Polskim Radiu premier Mateusz Morawiecki, komentując plany inwestycyjne AstraZeneca w Polsce. Szef rządu mówił też o swoich spotkaniach w Davos z szefami Google’a, Microsoftu i YouTube’a.

Premier Morawiecki spotkał się w Davos z Leifem Johanssonem, prezesem jednej z największych firm biofarmaceutycznych na świecie. AstraZeneca ogłosiła plany inwestycyjne w Polsce na kwotę 1,5 mld zł.

Cieszy mnie w szczególności to, że prezes i przewodniczący AstraZeneca powiedział, że to nasze działania, bodźce inwestycyjne, nasze spotkania w Sztokholmie kilka miesięcy temu, doprowadziły do tej decyzji. To pokazuje, że nasza polityka pozyskiwania inwestorów jest skuteczna” - powiedział premier w Polskim Radiu. Dodał, że kluczowe jest, aby do Polski przychodzili kolejni inwestorzy z innowacyjnymi pomysłami.

Czytaj także: Gigant farmacji AstraZeneca zadeklarował inwestycje w Polsce na 1,5 mld zł

Premier mówił też o swojej wizycie w Japonii, podczas której - jak podkreślił - udało się przekonać kolejnych inwestorów do dużych technologicznych inwestycji w Polsce. „Japończycy są bardzo wiernymi inwestorami, jeśli można tak powiedzieć. Kiedy raz wchodzą do danego kraju, przekonują się do niego po pewnym czasie, to później zostają na bardzo długo. I nam na tym zależy” - zaznaczył.

Zależy nam na tym, żeby budować nowe, wysokopłatne miejsca pracy, takie miejsca pracy, które nie tylko będą powodowały, że Polacy nie będą wyjeżdżali z Polski, ale tym samym mogę zaapelować do Polaków, którzy wyjechali, nabrali doświadczenia, wykształcili się na Zachodzie, mają pewien kapitał doświadczeń, wiedzy - wracajcie, ponieważ właśnie takie inwestycje jak AstraZeneca, to inwestycje również dla was” - apelował premier.

Wskazał, że takie inwestycje z jednej strony mają stworzyć nowe miejsca pracy, a z drugiej pokazują, że Polaków stać na walkę o najwyżej zaawansowane technologie. „Właśnie poprzez takie inwestycje, poprzez osmozę uczą się poszczególne firmy, które współpracują z takimi wielkimi firmami i w ten sposób możemy wzbogacać naszą tkankę gospodarczą, tworzyć coraz to nowe perspektywy do rozwoju dla naszych firm” - powiedział.

Premier Morawiecki był także pytany, czy firmy japońskie będą wspierały powstanie Centralnego Portu Komunikacyjnego. Zaznaczył, że obecnie prowadzone są prace analityczne, trwają poszukiwania potencjalnych partnerów i w tym zakresie rozważane są także firmy japońskie.

Zależy mi na tym, żeby włączyć kapitał prywatny, ponieważ będzie to wtedy jak najlepszy sposób i mieszanka kapitałowa pod kątem realizacji tego projektu. Kapitał prywatny, inwestor prywatny będzie bardzo skrupulatnie dbał o każdą złotóweczkę, o każdego jena, o każde euro, dolara wydane w Centralnym Porcie Komunikacyjnym. To musi być i to będzie projekt biznesowy, a z drugiej strony to będzie projekt cywilizacyjny, przełomowy, który zmieni mapę komunikacyjną Polski” - powiedział.

Zaznaczył, że ta inwestycja będzie trwała, ponieważ zakłada także budowę połączeń kolejowych od portu lotniczego, komunikacyjnego do głównych ośrodków aglomeracji w Polsce.

To spowoduje, że Polska będzie bardzo dobrze skomunikowana. Mam nadzieję, że to nastąpi już za dekadę” - powiedział.

W Davos Morawiecki spotkał się także m.in. z szefem Google’a Sundarem Pichaiem. Premier podkreślił, że nie była to jego pierwsza rozmowa z Pichaiem i jest z nim w kontakcie.

Tam także dostrzeżono potencjał Polski. Google, Alphabet to firmy, które - można śmiało powiedzieć - są w ścisłej czołówce światowej, jeżeli chodzi o rozwój najnowszych technologii. Gospodarka XXI wieku będzie oparta o gospodarkę cyfrową, nanotechnologię, mówiło się dużo o komputerach, obliczeniach kwantowych, ale również bardzo dużo mówiliśmy o sztucznej inteligencji. To jest ten trend, który coraz bardziej dominuje w rozwoju najnowszych technologii” - powiedział.

Premier podkreślił, że Polacy mają dobre osiągnięcia w tej dziedzinie.

Dlatego zależy nam, żeby współpracować z najlepszymi, z tymi, którzy są najbardziej zaawansowani w tym zakresie” - podkreślił. Powiedział, że spotkał się także z kierownictwem Microsoftu i kilkoma innymi podmiotami, które zajmują się sztuczną inteligencją.

W Davos Morawiecki rozmawiał także z szefową YouTube’a Suzan Wojcicki, która - jak poinformował - jest jego daleką kuzynką. Powiedział, że podczas spotkania rozmawiali m.in. o najnowszych technologiach i prawie do prywatności. (PAP)/gr