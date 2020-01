Haniebny artykuł "Independent": Polacy byli sprawcami Holokaustu

W Polsce opowiada się na nowo o Holokauście, liczba Polaków, którzy zginęli jest określana jako sześć milionów. Dziwnym zbiegiem okoliczności jest to taka sama liczba jak europejskich Żydów, którzy również zniknęli - to jedno ze stwierdzeń z felietonu Rivkah Brown na ramach brytyjskiego portalu „Independent”.

Artykuł opublikowano na dzień przed Światowym Forum Holokaustu. Brown oskarża w nim Polskę o zakłamywanie historii.

Kiedy nacjonalistyczne, prawicowe Prawo i Sprawiedliwość przejęło władzę w 2015 roku zabrało się za pisanie historii Holokaustu na nowo, aby przyznać sobie bardziej pochlebną część. W 2017 r. partia zredukowała czas, w którym polscy uczniowie uczyliby się o Holokauście z trzech do dwóch razy i zmodyfikowała program nauczania w celu podkreślenia polskiego heroizmu w ratowaniu Żydów. Rok później rząd podbił stawkę, wyjmując spod prawa określanie Auschwitz jako „polskiego obozu zagłady” i czyniąc z tego zarzut kryminalny – zredukowany, po ostrej reakcji międzynarodowej, do zaledwie czynu zabronionego przypisującego zbrodnie nazistów polskiemu państwu czy narodowi - czytamy w felietonie Brown.

Czytaj też: Świadek Holocaustu murem za prezydentem Dudą

Autorka twierdzi, że zarówno w Polsce, jak i Rosji na nowo pisze się historię Holokaustu.

Wspólnym wątkiem jest nacjonalizm. Zarówno Rosja jak i Polska sukcesywnie tworzyły narrację Holokaustu w celu wypełnienia patriotycznego mythoi, od którego zależą ich nacjonalistyczne rządy: Rosja poprzez wyolbrzymianie swojego triumfalizmu, Polska poprzez bycie godnym politowania. […] W Polsce opowiada się na nowo o Holokauście, liczba Polaków, którzy zginęli jest określana jako sześć milionów. Dziwnym zbiegiem okoliczności jest to taka sama liczba jak europejskich Żydów, którzy również zniknęli. To współzawodnictwo, które – jak na ironię – spowodowało nową falę polskiego antysemityzmu - pisze Brown.

Publicystka odnosi się również do zbrodni w Jedwabnym. Mimo, że to Niemcy spalili żydowską ludność, to posądza Polskę o współudział. Warto podkreślić, że dziennik „Independent” jest własnością rosyjskiego oligarchy Aleksandra Lebiediewa i jego syna Jewgienija. Wykupili pismo w 2010 roku.

Polacy byli również najbardziej entuzjastycznymi podżegaczami dla niektórych nazistów: w 1941 r. nie kierując się żadnymi instrukcjami od swoich niemieckich okupantów, mieszkańcy Jedwabnego zapędzili 300 swoich żydowskich sąsiadów do stodoły i podpalili, paląc ich żywcem. Ta niewygodna i nieredukowalna prawda o Holokauście – ta która burzy polskie uproszczone pojęcie samych siebie – jest taka, że Polacy byli zarówno sprawcami, jak i ofiarami - reasumuje Brown.

Czytaj też: Putin nie odpuszcza: Należy przedstawiać tylko prawdę

wPolityce.pl, KG