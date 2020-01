Polskie płace w centrach badawczych dorównują światowym

W ciągu najbliższych 5 lat planujemy zainwestować ponad 1,5 miliarda złotych, z czego większość zostanie przeznaczona na inwestycje napędzające dalszy rozwój warszawskiego globalnego centrum badawczo-rozwojowego. Zdecydowaliśmy się na tak dużą inwestycję z powodu sprzyjających warunków do prowadzenia takiej działalności - mówił na konferencji prasowej prezes AstraZeneca Pharma Poland dr Jarosław Oleszczuk. .

Polska przyciąga kolejne innowacyjne inwestycje. W ciągu niespełna półtora roku działania Polskiej Strefy Inwestycji wydano 432 decyzje dot. inwestycji o wartości blisko 21 mld zł. W kraju inwestuje m.in. globalna firma biofarmaceutyczna AstraZeneca, a jej polski szef zaznacza, że dla centrum badań i rozwoju najważniejszą inwestycją jest kapitał ludzki.

Na pytanie portalu w gospodarce.pl – co rzeczywiście decyduje o tym, ze firma stawia przede wszystkim na badania i rozwój w Polsce – prezes AstraZeneca Pharma Poland odpowiada:

Pierwszy powód to wysoka liczba świetnie wykształconych absolwentów kierunków medycznych.To jest naprawdę dosyć wyjątkowa sytuacja, bo, jak przyjrzymy się ostatnim dwóm latom i wzrostowi zatrudnienia w naszej firmie, to w zasadzie wszystkie osoby, które orientowały się w tej tematyce - zatrudniliśmy. Poza tym ok. 400 osób przeszkolić od zera – stawiając na ich potencjał.