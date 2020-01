Pekao wspiera LOT w przejęciu Condora

Bankowi Pekao powierzono zorganizowanie konsorcjum finansującego ogłoszonej dziś transakcji przejęcia przez Polską Grupę Lotniczą (PGL) niemieckiego przewoźnika czarterowego Condor Airlines. Pekao będzie pełnił wiodącą rolę w finansowaniu akwizycji tej największej linii czarterowej w Niemczech. Z kolei Pekao Investment Banking oraz Lazard doradzały PGL przy tej transakcji.

PGL to spółka-matka Polskich Linii Lotniczych LOT. W konsorcjum wspierającym transakcję znalazły się również PZU oraz PKO BP. Pekao Investment Banking (należący do Grupy Pekao) oraz Lazard wspierały PGL od strony doradczej przy tej transakcji.

Jestem dumny, że możemy wesprzeć - zarówno finansując, jak i doradzając - naszego wiodącego przewoźnika w jego strategicznej transakcji i ekspansji zagranicznej. Dla PGL jest to kluczowa transakcja, dająca szansę na znaczne przyspieszenie rozwoju poprzez wejście na największy rynek lotniczy w Europie. Jesteśmy gotowi do tego, aby wspierać naszych klientów w ich globalnych aspiracjach i projektach - jest to element naszej szerszej strategii umacniania pozycji globalnych championów z Polski – powiedział Marek Lusztyn, prezes zarządu Banku Pekao.